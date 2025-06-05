Yiğit Doğukan Bozkurt'un Altın Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yiğit Doğukan Bozkurt'un Altın Hedefi

Yiğit Doğukan Bozkurt\'un Altın Hedefi
05.06.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor.

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor.

Milli sporcu, Vaires Sur Marne parkurunda 7-8 Haziran'da düzenlenecek yarışlara, Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda hazırlanıyor.

Organizasyonda PR2 M1X kategorisinde yarışacak 19 yaşındaki sporcu, AA muhabirine, Türkiye Milli Takımı'nda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Skolyoz hastalığına iyi gelmesi amacıyla ilk olarak yüzmeye başladığını anlatan Yiğit Doğukan Bozkurt, 1,5 yıl önce kürek branşına geçiş yaptığını dile getirdi.

Kürek branşına geçişinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu dile getiren milli sporcu, "1,5 yıllık kısa kariyerimde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdim. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birincilikler elde ettim, madalyalar kazandım. 7-8 Haziran'da Paris'te yarışacağım. Hedefim katıldığım tüm organizasyonlarda zirveye çıkmak." dedi.

"Spor zihinsel ve fiziksel olarak beni çok ileriye taşıdı"

Yiğit Doğukan Bozkurt, sporun yaşamını şekillendirdiğini dile getirdi.

Sporla iç içe bir yaşam sürdüğünü vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Ayağımda 5 santimetrelik kısalık ve şekil bozukluğu var, dizim dışarıya doğru dönük. Yürümekte zorluk çekiyorum. İleri skolyoz hastasıyım. Spor zihinsel ve fiziksel olarak beni çok ileriye taşıdı. Daha önceden yapamadığım pek çok şeyi spor sayesinde yapabiliyorum. Günlük hayatımda yapmakta çok zorlandığım basit işleri çok rahatlıkta yapabiliyorum. Yaşadığım ağrılar azalmaya başladı."

Kürek sporundaki kısa kariyerinde önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Yiğit Doğukan, "Kürekteki hedeflerim 2028 ve 2032'de Paralimpik Oyunları'na katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu işin zirvesi olimpiyatlar, daha da üzeri yok. Orada yarışıp para kürek alanında ülkeme ilk madalyayı kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Bozkurt, Doğukan, Güncel, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğit Doğukan Bozkurt'un Altın Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:27:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yiğit Doğukan Bozkurt'un Altın Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.