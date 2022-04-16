Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika
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Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı

16.04.2022 16:19
Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı

Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası, 55 ilden 320 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası, 55 ilden 320 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen seremonide konuşan Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, kentin güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sivas'ın spor ve genç dostu bir şehir olduğunu belirten Öztürk, "Bu anlamda son dönemlerde özelikle 2020 yılından sonra çok ciddi manada turnuvalara, finallere ev sahipliği yapmaktayız. Bu organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Durmaz ise "Türk tekvandosu, 600 binin üzerindeki lisanslı sporcusuyla olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında aldığı derecelerle Türkiye'nin yüz akıdır. Bu başarılarda emeği geçen tüm antrenörlere teşekkür ediyorum. Bu başarıların devamı için de çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. O yüzden inşallah azim ve kararlıkla yolumuza devam edeceğiz, bayrağımızı göndere çektireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 55 ilden 240 okul ve 320 sporcunun katıldığı şampiyonada müsabakalar başladı. Büyük çekişmelere sahne olan müsabakalarda elenen bazı sporcular göz yaşlarına hakim olamadı.

Şampiyona, 18 Nisan'da sona erecek.

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Kaynak: AA

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