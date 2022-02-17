Üye Girişi
Yücel İldiz: "Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek" - Son Dakika

Yücel İldiz: "Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek"

17.02.2022 19:42
Yücel İldiz: "Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eyüpspor maçının ardından, "Herkes elinden geleni yaptı.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eyüpspor maçının ardından, "Herkes elinden geleni yaptı. Kazansak mükemmel olacaktı, yukarıyı yakalayacaktık. Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İldiz, iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. İlkyarıda dengeli oynadık. Çok pozisyon yoktu ama mücadele vardı. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Genel olarak baktığımızda mutlak kazanmamız gerekiyordu. Golü bulduk ama karambolde maalesef gol yedik. Herkes elinden geleni yaptı. Kazansak mükemmel olacaktı, yukarıyı yakalayacaktık. Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek" diye konuştu. - ERZURUM

YORUMLAR
500

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel İldiz: 'Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:37 Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yücel İldiz: "Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement