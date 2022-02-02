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Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı - Son Dakika

Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı

02.02.2022 14:53
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Manisaspor'u kendi evinde ağırlayacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarını Teknik Direktör Yücel İldiz, nezaretinde sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Manisaspor'u kendi evinde ağırlayacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarını Teknik Direktör Yücel İldiz, nezaretinde sürdürdü.

Mavi Beyazlı ekipte 22. haftada alınan Royal Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.

BB Erzurumspor Yönetimi Sözeri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i göreve getirdi.Yeni Teknik Direktör İldiz, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi yapılan tanışma toplantısının ardından takım halinde sahaya inilerek çalışmalara tam gaz start verildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı, BB Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, bugün sabah kulüp tesislerinde verilen kahvaltıya katıldı. Kulüp Başkanı Ömer Düzgün'ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri teknik heyet ve oyuncuların katıldığı kahvaltıda Başkan Sekmen birlik, beraberlik mesajı verdi. - ERZURUM

Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı
Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı

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Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Manisaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı - Son Dakika Spor


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