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Yücel İldiz: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız" - Son Dakika

Yücel İldiz: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız"

13.02.2022 16:09

- Yücel İldiz: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3-3 sona eren Ümraniyespor maçının ardından konuştu.

- Yücel İldiz: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız"

İSTANBUL - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3-3 sona eren Ümraniyespor maçının ardından konuştu. İldiz, Erzurumspor olarak sonuna kadar mücadele edip başaracaklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, maç öncesinde beklentilere cevap veren bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "Hafta içi rakibimize iyi çalıştık. Golleri de bulduk fakat özellikle maçın başında gol atınca kendi oyunumuzun dışına çıktık ve rakibimiz üstünlük kurdu. Mağlup duruma düştük. İkinci yarı tekrar hamlelerle iyi oynamaya başladık, galip duruma geçtik. Kora kor bir mücadele oldu. Goller kaçırdık, rakip de kaçırdı. Hatalarımızla bir gol yedik. Son dakikalarda biz gol de yiyebilirdik ama hamlelerle goller de atabilirdik. Her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Biz Erzurumspor'uz, sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız. Bu maçta kazansak iyiydi ama sonuç olarak her iki taraf da maçı istedi ve beraberlik çıktı. Bundan sonraki haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Yücel İldiz: Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız
Yücel İldiz: Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız
Yücel İldiz: Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız

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Erzurumspor Kulübü, Ümraniyespor, Yücel İldiz, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel İldiz: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız' - Son Dakika Spor


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