Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eyüpcan Öncü'yü kadrosuna kattı - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eyüpcan Öncü'yü kadrosuna kattı

25.06.2022 13:09
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eyüpcan Öncü'yü kadrosuna kattı

??????? ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, forvet Eyüpcan Öncü'yü renklerine bağladı.

??????? ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, forvet Eyüpcan Öncü'yü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan transfer edilen 20 yaşında ve 2.03 metre boyundaki Eyüphan Öncü ile Merkezefendi Belediyesi Spor Tesisleri'nde sözleşme imzalandı.

Kulüp, 17 Haziran'da aynı takımdan transfer ettiği Arca Tülüoğlu ile de 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Merkezefendi'ye Bornova'dan takviye Merkezefendi'ye Bornova'dan takviye Pınar Karşıyaka'da Delgado ve Mert de tamam Pınar Karşıyaka'da Delgado ve Mert de tamam
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eyüpcan Öncü'yü kadrosuna kattı - Son Dakika

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