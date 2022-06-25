Kulüp, 17 Haziran'da aynı takımdan transfer ettiği Arca Tülüoğlu ile de 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Belediyesi Karşıyaka 'dan transfer edilen 20 yaşında ve 2.03 metre boyundaki Eyüphan Öncü ile Merkezefendi Belediyesi Spor Tesisleri'nde sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eyüpcan Öncü'yü kadrosuna kattı - Son Dakika

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