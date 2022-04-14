Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti

14.04.2022 10:59
Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti

Yunanistan Yüzme Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'un yüksek irtifasında güç depoluyor.

Yunanistan Yüzme Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'un yüksek irtifasında güç depoluyor.

Özellikle kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan Erzurum; tesisleri, lüks otelleri ve yüksek rakımıyla yüzücülerin de uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte sıcak suyla doldurulan yüksek irtifalı tam olimpik Palandöken Olimpiyat Yüzme Havuzu'nda kampa giren Yunanistan Yüzme Milli Takımı'ndan 8 sporcu, 18 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Budapeşte'de yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonası için kulaç atıyor.

"Altın madalya bekliyoruz"

Milli takım antrenörü Spiros Giannitos, AA muhabirine, takımın ikinci kez, kendisinin ise ilk kez Erzurum'a geldiğini söyledi.

Kamp programlarının 21 gün olduğunu ifade eden Giannitos, "Kondisyonumuz çok iyi, çalışmalarımız en iyi şartlarda devam ediyor. Macaristan Budapeşte'deki Dünya Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülke olarak çok önemli bir sporcumuz var. 50 metre yarışında ondan çok umutluyuz ve altın madalya bekliyoruz. 8 sporcumuzdan da aynı şekilde başarı bekliyoruz." diye konuştu.

Giannatos, ABD'de de antrenman yaptıklarını belirterek, Erzurum'u inanılmaz bulduğunu anlattı.

Şehirde nisan ayında dahi kar olduğunu hatırlatan Giannatos, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Umduğumuzdan daha iyi bir yer. Yüksek irtifa sporcu açısından çok faydalı ancak çok kaldığımızda sporcularımız yoruluyor. Sporcularımızın nefeslerini iyi şekilde tutuyoruz, daha fazla çabukluk ve performans gösteriyorlar." dedi.

Yunan milli yüzücü Anna Ntountoymaki de Dünya Yüzme Şampiyonası'na iyi hazırladıklarını vurgulayarak, "Hedefim en iyi başarıyı yakalamak. Ümit ediyorum ki madalya kazanırım, bunun için çalışıyoruz. Çok büyük ümidimiz var, takım arkadaşlarım da hepsi çok değerli sporcular. En iyi şekilde madalya için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yüzme Milli Takımı seçmeleri Edirne'de gerçekleştirilecek Yüzme Milli Takımı seçmeleri Edirne'de gerçekleştirilecek Son dakika haber... Şehitkamilli yüzücü Slovenya'da 3. oldu Son dakika haber... Şehitkamilli yüzücü Slovenya'da 3. oldu

Yunanistan, Erzurum, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:38 Yokuştan çıkamadığını gördü, kağıtçı çocuğu arabasının bagajında taşıdı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement