Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti - Son Dakika

Yunanistan Yüzme Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'un yüksek irtifasında güç depoluyor.

Özellikle kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan Erzurum; tesisleri, lüks otelleri ve yüksek rakımıyla yüzücülerin de uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte sıcak suyla doldurulan yüksek irtifalı tam olimpik Palandöken Olimpiyat Yüzme Havuzu'nda kampa giren Yunanistan Yüzme Milli Takımı'ndan 8 sporcu, 18 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Budapeşte'de yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonası için kulaç atıyor.

"Altın madalya bekliyoruz"

Milli takım antrenörü Spiros Giannitos, AA muhabirine, takımın ikinci kez, kendisinin ise ilk kez Erzurum'a geldiğini söyledi.

Kamp programlarının 21 gün olduğunu ifade eden Giannitos, "Kondisyonumuz çok iyi, çalışmalarımız en iyi şartlarda devam ediyor. Macaristan Budapeşte'deki Dünya Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülke olarak çok önemli bir sporcumuz var. 50 metre yarışında ondan çok umutluyuz ve altın madalya bekliyoruz. 8 sporcumuzdan da aynı şekilde başarı bekliyoruz." diye konuştu.

Giannatos, ABD'de de antrenman yaptıklarını belirterek, Erzurum'u inanılmaz bulduğunu anlattı.

Şehirde nisan ayında dahi kar olduğunu hatırlatan Giannatos, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Umduğumuzdan daha iyi bir yer. Yüksek irtifa sporcu açısından çok faydalı ancak çok kaldığımızda sporcularımız yoruluyor. Sporcularımızın nefeslerini iyi şekilde tutuyoruz, daha fazla çabukluk ve performans gösteriyorlar." dedi.

Yunan milli yüzücü Anna Ntountoymaki de Dünya Yüzme Şampiyonası'na iyi hazırladıklarını vurgulayarak, "Hedefim en iyi başarıyı yakalamak. Ümit ediyorum ki madalya kazanırım, bunun için çalışıyoruz. Çok büyük ümidimiz var, takım arkadaşlarım da hepsi çok değerli sporcular. En iyi şekilde madalya için çalışacağız." ifadelerini kullandı.