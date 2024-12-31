Yunusemre'de Kadınlar İçin Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yunusemre'de Kadınlar İçin Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Yunusemre\'de Kadınlar İçin Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Yunusemre Belediyesi Uncubozköy Mahallesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde yenileme çalışmaları sonrası pilates ve reformer kurslarına katılım artarak devam ediyor. Kurslar, kadınların spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

31.12.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Yenileme çalışmaları tamamlanan Yunusemre Belediyesi Uncubozköy Mahallesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Spor Salonu'nda kadınların pilates ve reformer kurslarına olan ilgisi günden güne artmaya devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri'nde açılan spor kursları yoğun ilgiye sahne oluyor. Bu merkezlerden biri olan Uncubozköy Mahallesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi, büyüyen ve yenilenen yüzüyle kursiyerlerin büyük beğenisini kazandı. Yenileme çalışmaları kapsamında Uncubozköy'de egzersiz ve pilates kurslarına reformer kursları da eklendi. Yunusemre Belediyespor Antrenörü Tuba Kabak eşliğindeki kurslara akın eden kadınlar, spor yaparak formda ve zinde kalıyor. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Uncubozköy Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, modern spor alanlarındaki kursları daha ileri düzeye taşıyacaklarını söyledi. Arslan yaptığı konuşmada, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban en başından beri kadın ve dayanışma merkezlerimize önem veriyor. Bu merkezleri en aktif şekilde kullanmak, hizmet kalitesini artırmak çok kıymetli. Burada sosyal belediyecilik gereği uygun fiyatlarla hem sağlık için sporumuzu yapıyoruz hem de gündelik hayata en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ayrıca diğer kurslarımızla da kadınlarımıza meslek imkanı sağlıyoruz. Salonumuzun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadınlarımız için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız. Önümüzdeki süreçte Semih Başkanımızın destek ve öncülüğünde daha geniş spor merkezlerinin yatırımlarını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Edindikleri misyonla kadın ve çocukların spora ilgisinin artırılması için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik de, "Salonumuzu büyüttük. Alınan yeni aletlerle kurslarımızın potansiyelini artırdık. Böylece kursiyer sayımız arttı. Mevcut sayımızı kısa sürede 30'lardan 120'lere taşıdık. Gayet iyi ilerliyoruz. Bu hedeflere ilerlememizde başta Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın payı ve desteği çok büyük. Başkanımızın desteğiyle çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. Uncubozköy Mahallesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Spor Salonu'na kayıt için 444 62 09 numaralı telefondan bilgi alınabileceği kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yunusemre, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre'de Kadınlar İçin Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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