Yusuf Emre Gültekin: "Galibiyet serisine ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Yusuf Emre Gültekin: "Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

14.10.2022 09:25

- Yusuf Emre Gültekin: "Galibiyet serisine ihtiyacımız var" Samsunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin, şampiyonluk için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

- Yusuf Emre Gültekin: "Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

SAMSUN - Samsunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin, şampiyonluk için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Altınordu mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlerbirliği maçındaki performansı ile haftanın oyuncusu seçilen deneyimli orta saha Yusuf Emre Gültekin, zorlu Altınordu maçı öncesinde İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

" Hüseyin Eroğlu'nun gelişi takıma olumlu yansıdı"

Teknik direktör değişikliğinin takıma olumlu yansıdığının altını çizen Yusuf Emre Gültekin, "Hoca değişikliği takıma olumlu yönde yansıdı. Kadro olarak iyi bir takım olduğumuzu zaten biliyorduk. Ama sezona istediğimiz gibi iyi bir başlangıç yapamadık. Hüseyin hocanın takıma katılması bizi de ekstra bir motive etti. Hocanın oyuncu grubuna yaklaşımı tüm oyuncuları olumlu yönde etkiledi. Kampa biraz geç katılmıştım. Kamp dönemini iyi geçiremediğim için sezona da oynayarak başlayamamıştım. Hocamız gelmeden önce bazı maçlara ilk 11 başlamıştım. Hüseyin hoca beni önceden de tanıyordu. Hangi pozisyonda oynayabileceğimi iyi biliyor. Aslında asıl pozisyonum 8 numara ama hocam beni şuan için 6 numarada değerlendiriyor. Bende kendimi 6 numara mevkiinde daha iyi hissediyorum. Özellikle bu sistem bana daha çok uydu. Hocamız bana nerede şans verirse bende orada formanın hakkını teslim ederim. Hocanın oyun felsefesi benim oyun mantaliteme uydu" dedi.

"Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

Şampiyonluk için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Gültekin, "Yıllardır bu ligde oynuyoruz. Altınordu maçının çok önemli bir maç olduğunun tüm takım olarak farkındayız. Bizim bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu serinin de başlangıcını gecen hafta yaptık. Takım olarak iyi bir havadayız. Altınordu maçını da kesin olarak kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Altınordu maçını yenip önümüzdeki hafta da tüm taraftarlarımızı Boluspor maçında sahamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Yusuf Emre Gültekin, kariyerinde çıktığı 277 maçta 25 kez gol sevinci yaşarken, bu sezon Samsunspor forması ile süre aldığı 8 maçta 2 asist yaptı. Gültekin kariyerinde Hacettepe, Gençlerbirliği, Boluspor, Erzurumspor FK ve Ümraniyespor formaları giydi.

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Kaynak: İHA

Yusuf Emre Gültekin, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Emre Gültekin: 'Galibiyet serisine ihtiyacımız var' - Son Dakika

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