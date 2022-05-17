Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki talipleri artıyor - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki talipleri artıyor

17.05.2022 18:04
Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki talipleri artıyor

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yusuf Yazıcı için Zenit ve Dinamo Moskova devreye girdi.

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yusuf Yazıcı için Zenit ve Dinamo Moskova devreye girdi.

CSKA Moskova'dan görev aldığı 10 maçta attığı 8 golle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Rusya'dan iki takımın yanı sıra İngiltere, Almanya ve İtalya'dan talipler var. CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonu vardı. Bu opsiyonun 15 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Avrupa'nın bazı kulüpleri devreye girdi. CSKA Moskova'nın opsiyon tarihini ertelemek istediği öğrenilirken, bu talep milli futbolcunun bonservisinin elinde bulunduran Lille tarafından kabul görmedi.Bu gelişme üzerine ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit'in yanı sıra ikinci basamakta yer alan Dinamo Moskova, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncuyla Avrupa'nın  büyük liglerinden kulüpler de ilgileniyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Dinamo Moskova, Yusuf Yazıcı, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

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