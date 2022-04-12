Yusuf Yazıcı Rusya'da bir ilki başardı - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı Rusya'da bir ilki başardı

12.04.2022 10:01
Yusuf Yazıcı Rusya'da bir ilki başardı

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.


- İstanbul
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Yusuf Yazıcı, Moskova, Lille, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı Rusya'da bir ilki başardı - Son Dakika


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