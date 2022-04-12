Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti

12.04.2022 11:45
Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 6 maçında gol atma başarısı göstererek tarihe geçti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 6 maçında gol atma başarısı göstererek tarihe geçti.

Bu sezon devre arasında Fransa temsilcisi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya geçen 25 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 6 maçın tamamında rakip ağları sarsarken, toplam 8 gole imza attı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı, bu başarısıyla Rusya Premier Lig'de ilk 6 maçında da fileleri sarsan ilk oyuncu konumuna geldi.

Yazıcı, üstün performansı nedeniyle ligde şubat ve mart aylarının oyuncusu seçilmişti.

YORUMLAR
500
Yusuf Yazıcı Rusya'da bir ilki başardı Yusuf Yazıcı Rusya'da bir ilki başardı Euroshoes AYMOD çatısı altında Türkiye'ye taşınıyor Euroshoes AYMOD çatısı altında Türkiye'ye taşınıyor

Yusuf Yazıcı, Premier Lig, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Mahalledeki çatlaklar bölge halkını korkutuyor! Vatandaşlar camiye bile gidemiyor
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:36 12 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik tünel jandarmayı bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement