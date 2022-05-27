Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından

27.05.2022 00:33

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a uzatmalarda 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, çok üzgün olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a uzatmalarda 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, çok üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın son bölümünde kontrolü ele geçirdiklerini belirterek, "Fevkalade üzgünüz. Özellikle 2-2'den sonra motivasyonu ve momentumu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar basit bir gol yedik ki... Bazen oyuncular böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyorlar. Oyunun akışına kendilerini kaptırıp, pozisyon hatası yapabiliyorlar. Oyunun bütün temposu bize geçmiş, biraz dikkatli olsak maç başka yere gidecek." diye konuştu.

Kayseri'den taraftarlarının maç için 200 otobüsle İstanbul'a geldiğini ifade eden Karaman, "Penaltıyla elensen farklı. Böyle gol yiyip elenmek insanı üzüyor. Özellikle teknik anlamda yediğimiz üçüncü gol için çok üzgünüm. Sonuca baktığımız zaman 5 gollü bir maç, Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bizi desteklemeye gelenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Hikmet Karaman, gelecek sezonla ilgili planlamalarına ilişkin soruya, "Geçtiğimiz bir ay içinde bununla ilgili çok konuşmamız var fakat şu anda moralimiz bozuk. O konuyu daha sonra konuşuruz." yanıtını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından

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Ziraat Türkiye Kupası Finali: Kayserispor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası Finali: Kayserispor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

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