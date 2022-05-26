Sivasspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü - Son Dakika
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Sivasspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

26.05.2022 22:39
Sivasspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Kayseri'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarı Sivas eşitliği sağladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi. Uzatmalar sonunda kırmızı-beyazlılar maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kulüp tarihinde ilk kez kazandı.

(Oğuzhan Ort - İHA)

Sivasspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Sivasspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

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Ziraat Türkiye Kupası Finali: Kayserispor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası Finali: Kayserispor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Kaynak: İHA

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