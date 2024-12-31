2025 Teknoloji Trendleri

Teknoloji

Bitcoin'in değerinin 100 bin doları geçtiği ve Yapay Zeka araçlarının telefonlarla ceplerimize gelmeye başladığı 2024'ten sonra yeni yılda bizi hangi teknoloji trendleri bekliyor?

BBC Kurumsal Teknoloji Editörü Ben Morris ve BBC Teknoloji Editörü Zeo Kleinman 2025'in en önemli trendlerini keşfediyor.

Ben Morris, BBC Kurumsal Teknoloji Editörü

2022 sona ererken kriptoparaların geleceğine dair karamsar bir görüntü vardı.

Bu alanda en tanınmış firmalardan biri FTX, müşterilerinin 8 milyar dolarlık fonlarını ödeyemeden ABD'de .

Mart 2024'te şirketin kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Skandal sektöre duyulan güveni sarstı.

Kripto paraların, tutkulu ancak sınırlı sayıda takipçi kitlesiyle, niş bir ürün olarak kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Ancak sadece birkaç ay sonra endüstri yeniden umutla dolup taşıyordu. Bu coşkunun arkasında Donald Trump'ın 5 Aralık'ta yeniden başkan seçilmesi vardı.

Beklentiler Trump'ın kripto para sektörüne daha dostça yaklaşacağı yönündeydi ve şimdiye kadar da böyle olmuş gibi görünüyor.

Aralık başında Trump Paul Atkins'i Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başına getireceğini duyurdu.

Atkins halefi Gary Gensler'a göre çok daha kripto para dostu biri olarak görülüyor.

Bu duyuru bitcoinin değerinin 100 bin doları katkıda bulundu.

Standard Chartered'ın dijital varlık araştırmaları biriminin başındaki Geoffrey Kendrick, "Trump'ın kazanmasıyla 2025'te proaktif düzenlemeler yapılacağını düşünebiliriz. Bazı olumsuz düzenlemelerin kaldırılması bankalar ve diğer kurumların alana girmesine izin verecek" diyor.

Kendrick, spesifik olarak SEC tarafından yayımlanan bir yönergeye işaret ediyor. SAB 121 adlı düzenleme, 2022'de yürürlüğe girdiğinden beri bankaların ve diğer finansal şirketlerin kripto para servisleri sağlamalarını zorlaştırdı.

Bu tip bir adım Trump'ın, Temmuz'da verdiği ABD'yi dünyanın kripto para başkenti haline getirme sözünü tutmasına yardımcı olabilir.

Eğer başarılı olursa, bu 2021'de Bitcoin'e "yolsuzluk" diyen Trump için büyük bir U dönüşü olacak.

Yapay Zeka kişiselleşiyor - Zoe Kleinman, BBC Teknoloji Editörü

Apple, Google ve Samsung'un bu yıl fotoğraf düzenleyebilen, tercüme ve internet araması yapabilen servislerini tanıtmasının ardından Yapay Zeka (AI) araçları telefonlarımıza .

Bu da Yapay Zekanın dijital hayatlarımızın daha da içine işlediği ve kişisel düzeyde daha da işlevsel hale geldiği yeni bir çağın başında olduğumuz anlamına geliyor.

Tabii buna izin vermemiz durumunda, çünkü bir miktar bu araçlara güven sıçraması gerektiriyor.

Örneğin bir günlük yönetimini ele alalım. Bir Yapay Zeka aracı, eğer erişim verirseniz, günlüğünüzü sizin için etkin bir şekilde yönetebilir. Ama bunda ne kadar ileri gidilmeli?

Tam anlamıyla kullanışlı olabilmesi, kimlerle görüşmekten sakınmanız gerektiğini, gizli tutmak istediğiniz ilişkileri ve bunları kimlerden sakladığınızı bilmesi gerektiği anlamına mı geliyor?

Size terapi seanslarını ya da tıbbi randevularını özetlemesini ister miydiniz?

Bunlar oldukça kişisel, herhangi bir güvenlik açığında büyük olasılıkla epey utanç verici ve oldukça değerli bilgiler. Büyük teknoloji şirketlerine bu verilerinizi emanet edecek kadar güvenir miydiniz?

Microsoft özellikle bu kapıyı zorluyor. 2024'te kullanıcıların gördüğü ama yerini hatırlamadığı içeriği bulmak amacıyla laptop masaüstünün birkaç saniyede bir ekran görüntüsünü alan Recall adlı bir aracı denediği için başı belaya girmişti.

Ürüne birkaç değişiklik yaptı ancak hiç yayımlamamasına rağmen halen arkasında duruyor.

Microsoft'un Yapay Zeka biriminin başındaki Mustafa Suleyman yakın zamanda bana, "Bence günlük hayatımızda sürekli, kalıcı ve çok kabiliyetli yardımcıların olduğu tümüyle yeni bir çağa giriyoruz" dedi.

Zorluklara rağmen teknoloji araştırma şirketi CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, 2025'te daha fazla kişiselleştirilebilir Yapay Zeka servisinin ortaya çıkmasını bekliyor:

"Çıktı epostalar, mesajlar, belgeler ve sosyal medya etkileşimleri gibi evrilen veri kaynaklarıyla sürekli güncellenecek.

Bu da Yapay Zeka servisinin bir kişinin iletişim tarzı, ihtiyacı ve tercihlerine göre ayarlanabilmesini sağlayacak."

Ancak Wood, Yapay Zeka'nın kişisel bilgilere erişimi konusunda daha esnek olabilmenin büyük bir adım olacağını kabul ediyor.

"Güven esas olacak" diyor.

Verinin hareketliliği - Ben Morris, Kurumsal Teknoloji Editörü

Yapay Zekaya yatırımlar artarken bu, daha fazla veri merkezi ihtiyacını getiriyor.

Yapay Zekayı eğitmek ve çalıştırmak çok fazla işlemci gücü gerektiriyor ve en iyi son teknolojili bilgisayar çipleri ve sunucularla çalışıyor.

CCS Insight'a göre gelecek beş yılda Google, Microsoft ve Meta gibi en büyük veri kullanıcılarının, veri merkezlerine yapacağı yatırım 1 trilyon doları bulabilir.

İngiliz gayrimenkul şirketi Savills'e göre, Avrupa'da 2024 ve 2028 arasında, veri merkezi kapasitesinin yıllık yüzde 9 oranında büyümesi bekleniyor.

Ancak yeni merkezlerin Londra, Frankfurt ve Amsterdam gibi halihazırda veri merkezlerinin yoğunlaştığı şehirlerde kurulması beklenmiyor.

Savills bu kentlerde yüksek gayrimenkul fiyatlarıyla birlikte elektrik arzının sınırlı olması nedeniyle geliştiricilerin başka yerlerle ilgilendiğini belirtiyor.

İngiltere'de Cambridge, Manchester ve Birmingham; Avrupa'da Prag, Cenevre, Münih, Düsseldorf ve Milan öne çıkıyor.

Yeni veri merkezlerinin bazılarının tam kalbinde, Nvidia'in son bilgisayar çipi yer alacak. Şirket yapay zeka için kullanılan çip pazarında hakim konumda.

Mart 2024'te tanıtılan Blackwell çipinin tedariğinin 2025'te belirgin bir seviyeyi geçmesi bekleniyor.

Bank of America'da kıdemli analist Vivek Arya'ya göre, yeni çipin, teknoloji şirketlerinin Yapay Zekayı dört kat daha hızlı eğitmesine izin verirken, mevcut bilgisayar çiplerine göre 30 kat daha hızlı çalışmasını sağlaması bekleniyor.

Nvidia'nın en büyük müşterileri olan Microsoft, Amazon, Meta ve Coreweave'in teknolojinin ilk alıcıları arasında olacağı yönünde haberler var.

Ancak Arya'ya göre, "2025'te arzın kısıtlı olması" nedeniyle diğer müşteriler süper çipe ulaşmakta zorluk çekebilir.