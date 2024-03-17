A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı

A101\'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı

Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

17.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. Bu doğrultuda bir veya iki kişilik küçük boyutlu araçlara öne çıkıyor. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Peki kaç TL? İşte A101 tarafından satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç özellikleri ve fiyatı…

A101'de satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç özellikleri ve fiyatı

Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, elektrikli yan aynalar, 4.7 inç gösterge paneli ve viraj denge çubuğu gibi avantajlara sahip. Peki özellikleri neler?

A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı

Volta EV1 Elektrikli Araç özelliklerine baktığımızda azami hızın 45 km/sa olduğunu görüyoruz. Menzil ise 63 km iken, 2.0 Kw motor bulunuyor. Bu motor, 4.5 Nm tork üretiyor. 415 kg kütlesi olan aracın azami taşıma kapasitesi 163 kg.

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Elektrikli araç denince batarya özellikleri de merak ediliyor. A101 tarafından satılacak Volta EV1, 72V 58 Ah kapasitesinde VRLA jel bataryadan güç çekiyor. Şarj cihaz kapasitesi ise 72-82V 8.0 ± 0.2A iken, 7-8 saatte şarj edilebiliyor. 68 Wh/km güç tüketen aracın Euro 5 seviyesinde olduğunu da belirtelim.

A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı

21 Mart itibariyle A101 tarafından tüketicilere sunulacak Volta EV1 Elektrik Araç modelinin fiyatı ise 169 bin 900 TL olarak belirlendi. Market zinciri, bu aracı Mart 2023'te satmıştı. O zamanki fiyatı 119 bin 990 TL idi.

A101 Volta EV1 Elektrikli Araç avantajları;

Şehir içi kolay kullanım

Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

LED ön farlar

Elektrikli yan aynalar

Açılabilir sunroof ve arka cam

4.7¨ renkli TFT gösterge paneli

Bluetooth'lu müzik çalar

İki hoparlörlü ses sistemi

USB port ile şarj imkanı

Ayarlanabilir sürücü koltuğu

Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

Ön cam silicek yıkayıcı sistemi

Isıtma/buğu giderme sistemi

Ön/arka emniyet kemeri

Viraj denge çubuğu

Dönüş koluylaştıran diferansiyel sistemi

Dört tekerlekten bağımsız amortisör

İki kısıtlı sürüş imkanı

Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi

A101 Volta EV1 Elektrikli Araç özellikleri;

ÖzellikDeğerAzami Hız: 45 Km/saMenzil: 63 kmMotor Gücü: 2.0 KwMotor Torku: 4.5 NmBoyutlar: U: ~2300 mm, G: ~1090 mm, Y: ~1645 mmKütle: 415 kgAzami Taşıma Kapasitesi: 163 kgYokuş Kalkış Kabiliyeti: %15Batarya Tipi: VRLA jel bataryaBatarya Kapasitesi: 72V 58 AhŞarj Cihazı Kapasitesi: 72-82V 8.0 ± 0.2AŞarj Süresi: 7-8 saatAktarma Tipi: Diferansiyel motorEnerji Tüketimi: 68 Wh/kmFren Sistemi: Ö: disk/ CBS, A: diskTekerlekler: Ö/A: 120/70-12Oturma Kon. Sayısı: 2Euro Seviyesi: Euro 5

A101 Volta EV1 Elektrikli Araç fiyatı: 169 bin 900 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'in satacağı Volta EV1 Elektrikli Araç fiyatı ve özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca aracı incelediğimiz videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

A101, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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