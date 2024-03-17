Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. Bu doğrultuda bir veya iki kişilik küçük boyutlu araçlara öne çıkıyor. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Peki kaç TL? İşte A101 tarafından satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç özellikleri ve fiyatı…
A101'de satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç özellikleri ve fiyatı
Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, elektrikli yan aynalar, 4.7 inç gösterge paneli ve viraj denge çubuğu gibi avantajlara sahip. Peki özellikleri neler?
Volta EV1 Elektrikli Araç özelliklerine baktığımızda azami hızın 45 km/sa olduğunu görüyoruz. Menzil ise 63 km iken, 2.0 Kw motor bulunuyor. Bu motor, 4.5 Nm tork üretiyor. 415 kg kütlesi olan aracın azami taşıma kapasitesi 163 kg.
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Elektrikli araç denince batarya özellikleri de merak ediliyor. A101 tarafından satılacak Volta EV1, 72V 58 Ah kapasitesinde VRLA jel bataryadan güç çekiyor. Şarj cihaz kapasitesi ise 72-82V 8.0 ± 0.2A iken, 7-8 saatte şarj edilebiliyor. 68 Wh/km güç tüketen aracın Euro 5 seviyesinde olduğunu da belirtelim.
21 Mart itibariyle A101 tarafından tüketicilere sunulacak Volta EV1 Elektrik Araç modelinin fiyatı ise 169 bin 900 TL olarak belirlendi. Market zinciri, bu aracı Mart 2023'te satmıştı. O zamanki fiyatı 119 bin 990 TL idi.
A101 Volta EV1 Elektrikli Araç avantajları;
Şehir içi kolay kullanım
Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
LED ön farlar
Elektrikli yan aynalar
Açılabilir sunroof ve arka cam
4.7¨ renkli TFT gösterge paneli
Bluetooth'lu müzik çalar
İki hoparlörlü ses sistemi
USB port ile şarj imkanı
Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Ön/arka disk hidrolik fren sistemi
Ön cam silicek yıkayıcı sistemi
Isıtma/buğu giderme sistemi
Ön/arka emniyet kemeri
Viraj denge çubuğu
Dönüş koluylaştıran diferansiyel sistemi
Dört tekerlekten bağımsız amortisör
İki kısıtlı sürüş imkanı
Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi
A101 Volta EV1 Elektrikli Araç özellikleri;
A101 Volta EV1 Elektrikli Araç fiyatı: 169 bin 900 TL Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'in satacağı Volta EV1 Elektrikli Araç fiyatı ve özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca aracı incelediğimiz videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak. Azerbaycanlı genç Javid Guluyev, topuk kanı taramasında daha hızlı ve maliyetsiz tanı için hazırladığı proje fikriyle bilim ve teknoloji festivalinde birinci oldu. Guluyev'in geliştirdiği hızlı tanı kiti projesi, yenidoğan bebeklerde topuk kanı taramasında kullanılarak kalıtsal fenilketonüri hastalığının erken dönemde teşhisini hedefliyor. CRISPR-Cas9 gen teknolojisiyle yapılan bu tanı kitinin kullanımıyla hastalıklar doğumdan itibaren doğru, hızlı ve etkin bir şekilde teşhis edilebilecek ve daha az maliyetle yapılabilecek. SpaceX, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracak. Bu anlaşma, SpaceX'in ABD istihbaratını güçlendirmesini sağlayacak ve NRO'nun gözlem yeteneklerini geliştirmek için çalışacak olan 'Starshield' isimli yeni birimin kurulmasını sağlayacak. Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, Windows 10 ve 11 için yeni bir uyarı yayınladı. Xbox uygulaması aracılığıyla Minecraft'ın güncellenmesinin bazı sorunlara yol açtığını bildirdi. Yeni güncelleme, oyuncuların kayıtlı dosyalarını kalıcı olarak kaybetmelerine neden olabilecek bir hata içeriyor. Mojang, oyunculara Xbox uygulaması üzerinden güncelleme yapmadan önce 'Oyun Hizmetleri Onarım Aracını' çalıştırmalarını tavsiye etti. İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak. Ubisoft, Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six Siege'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyun, 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir. Ayrıca oyunun Steam'de büyük indirime girdiği belirtiliyor. Oyuncular, indirim sonuna kadar standart sürümü 3,19 dolara satın alabilirler. Ücretsiz deneme fırsatı ayrıca oyuncuların arkadaşlarını davet etmelerine olanak tanıyor. İlerleme korunmak ve çok oyunculu özelliklere erişmek için Ubisoft hesabını Steam'e bağlamak gerekiyor. Minimum sistem gereksinimleri ise Microsoft Windows 7 işletim sistemi, Intel Core i3-560 veya AMD Phenom II X4 945 işlemci, 6 GB bellek, NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartı ve 61 GB depolama alanı olarak belirtiliyor. Fırsatlar 21 Mart'ta sona erecektir. Mercedes-Benz'in Vision EQXX konsept aracı, 100 km'de sadece 7,4 kWh enerji harcayarak rekor kıran bir enerji verimliliği elde etti. Suudi Arabistan ve BAE'de gerçekleştirilen test sürüşünde, çöl koşullarında 1010 km yol kat eden araç, 33°C'yi aşan sıcaklıklara rağmen enerji verimliliğini korudu. Ayrıca bataryası Dubai'ye vardığında hala 309 km menzile sahipti ve tek bir şarjla yaklaşık 1319 km yol kat edebileceği belirtildi. Mercedes, bu deneyimden elde edilen bilgilerin gelecekteki elektrikli araçların verimliliğini artıracağını vurguladı. Apple, 2015 yılından itibaren çeşitli MacBook ve MacBook Pro modellerinde 'kelebek' mekanizmasını kullanarak yeni bir klavye tasarımına geçiş yaptı. Bu tasarımın sorunlara yol açması üzerine başlatılan ücretsiz onarım programı Kasım ayında sona erecek. Kelebek klavyeli çeşitli MacBook sahipleri için son uyarı yapıldı. Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketi ve Queqiao-2 röle uydusu, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer edildi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre, Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketi birkaç gün içinde uygun bir zamanda Queqiao-2 röle uydusuyla fırlatılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu 12 denizaltının en modernlerinden biri olan TCG Preveze, limana uğramaksızın 50 gün su altında görev yapabiliyor.
ÖzellikDeğerAzami Hız: 45 Km/saMenzil: 63 kmMotor Gücü: 2.0 KwMotor Torku: 4.5 NmBoyutlar: U: ~2300 mm, G: ~1090 mm, Y: ~1645 mmKütle: 415 kgAzami Taşıma Kapasitesi: 163 kgYokuş Kalkış Kabiliyeti: %15Batarya Tipi: VRLA jel bataryaBatarya Kapasitesi: 72V 58 AhŞarj Cihazı Kapasitesi: 72-82V 8.0 ± 0.2AŞarj Süresi: 7-8 saatAktarma Tipi: Diferansiyel motorEnerji Tüketimi: 68 Wh/kmFren Sistemi: Ö: disk/ CBS, A: diskTekerlekler: Ö/A: 120/70-12Oturma Kon. Sayısı: 2Euro Seviyesi: Euro 5
A101 Volta EV1 Elektrikli Araç fiyatı: 169 bin 900 TL
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'in satacağı Volta EV1 Elektrikli Araç fiyatı ve özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca aracı incelediğimiz videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.
Azerbaycanlı genç Javid Guluyev, topuk kanı taramasında daha hızlı ve maliyetsiz tanı için hazırladığı proje fikriyle bilim ve teknoloji festivalinde birinci oldu. Guluyev'in geliştirdiği hızlı tanı kiti projesi, yenidoğan bebeklerde topuk kanı taramasında kullanılarak kalıtsal fenilketonüri hastalığının erken dönemde teşhisini hedefliyor. CRISPR-Cas9 gen teknolojisiyle yapılan bu tanı kitinin kullanımıyla hastalıklar doğumdan itibaren doğru, hızlı ve etkin bir şekilde teşhis edilebilecek ve daha az maliyetle yapılabilecek.
SpaceX, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracak. Bu anlaşma, SpaceX'in ABD istihbaratını güçlendirmesini sağlayacak ve NRO'nun gözlem yeteneklerini geliştirmek için çalışacak olan 'Starshield' isimli yeni birimin kurulmasını sağlayacak.
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Ubisoft, Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six Siege'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyun, 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir. Ayrıca oyunun Steam'de büyük indirime girdiği belirtiliyor. Oyuncular, indirim sonuna kadar standart sürümü 3,19 dolara satın alabilirler. Ücretsiz deneme fırsatı ayrıca oyuncuların arkadaşlarını davet etmelerine olanak tanıyor. İlerleme korunmak ve çok oyunculu özelliklere erişmek için Ubisoft hesabını Steam'e bağlamak gerekiyor. Minimum sistem gereksinimleri ise Microsoft Windows 7 işletim sistemi, Intel Core i3-560 veya AMD Phenom II X4 945 işlemci, 6 GB bellek, NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartı ve 61 GB depolama alanı olarak belirtiliyor. Fırsatlar 21 Mart'ta sona erecektir.
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