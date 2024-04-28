ABD'de DJI Drone'ları Yasaklanabilir - Son Dakika
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Teknoloji

ABD'de DJI Drone'ları Yasaklanabilir

ABD\'de DJI Drone\'ları Yasaklanabilir

ABD hükümeti, TikTok'u yasaklama adımları atarken, şimdi de Çin merkezli drone üreticisi DJI'yi hedef alabilir. DJI'nin Amerika'daki drone filosunu etkileyecek olan yasa tasarısı onaylandı. Tasarı, DJI dronlarını ulusal güvenlik riski olarak kabul ediyor ve ABD ağlarında çalışmasını engelliyor.

28.04.2024 21:18
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DJI, Amerika'da yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. ABD hükümeti, TikTok'u yasaklama yönünde adımlar atarken, şimdi de Çin merkezli drone üreticisi DJI'yi hedef alabilir. "Countering CCP Drones Act" adlı yasa tasarısı, geçen ay Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından onaylandı ve bu yasa kabul edilirse DJI'nin Amerika'daki drone filosunu da etkileyecek.

ABD'de, Çin merkezli DJI drone'ları yasaklanabilir

Yasa tasarısı, DJI dronlarını 2019'da kabul edilen Secure and Trusted Communications Networks Act kapsamına ekleyecek. Bu yasa, "ulusal güvenlik riski" oluşturabilecek ekipman veya hizmetlerin ABD ağlarında çalışmasını engelliyor ve yasaklanmış ekipmanı satın almak için federal fonların kullanılmasını önlüyor. Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketler de zaten bu listede bulunuyor.

ABD'de DJI Drone'ları Yasaklanabilir

Temsilci Elise Stefanik (R-NY), DJI'nin ABD'deki "kritik altyapı" hakkında Çin'e bilgi sağladığını iddia etti. "DJI kabul edilemez bir ulusal güvenlik riski teşkil ediyor ve Komünist Çin tarafından yapılan dronların Amerika'dan çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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ABD hükümeti, daha önce de DJI'ye karşı önlemler almıştı. 2020'de ABD Ticaret Bakanlığı, DJI'yi Entity List'e ekleyerek ABD merkezli şirketlerin DJI'a teknoloji ihraç etmesini yasaklamıştı. Daha sonra, ABD Hazine Bakanlığı, DJI'yi Çin Askeri-Sanayi Kompleksi listesine ekledi.

DJI ise bu iddiaları reddediyor ve şirketin insan haklarını ihlal etmediğini, ancak ürünlerinin nasıl kullanıldığını kontrol edemeyeceğini belirtiyor. Bununla birlikte, Çin'de üretilen ürünlere yönelik denetim son haftalarda arttı ve TikTok'un ana şirketi ByteDance'in uygulamayı 9 ay içinde elden çıkarmaması durumunda yasaklanacağı açıklandı.

Bu yasa tasarısı, ABD'deki Çin menşeli ürünlere olan güvenin azalmasıyla paralel olarak, DJI'nin Amerika'daki operasyonlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde önümüzdeki ay içinde oylanması bekleniyor.

Peki siz DJI'ın yasaklanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına.

Kaynak: Shiftdelete

Çin, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD'de DJI Drone'ları Yasaklanabilir - Son Dakika

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