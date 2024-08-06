ABD'de Yargıç, Google'ın İnternet Arama Tekelini Korumak İçin Yasa Dışı Davrandığına Karar Verdi - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

ABD'de Yargıç, Google'ın İnternet Arama Tekelini Korumak İçin Yasa Dışı Davrandığına Karar Verdi

ABD\'de Yargıç, Google\'ın İnternet Arama Tekelini Korumak İçin Yasa Dışı Davrandığına Karar Verdi

ABD Adalet Bakanlığı tarafından dava edilen Google, internette arama pazarının %90'ını elinde tuttuğu için yasadışı davranmakla suçlandı. Yargıç, Google'ın tekelini korumak için hamleler yaptığını belirtti ve bu kararın şirketin iş yapma yöntemlerini etkileyebileceğini söyledi.

06.08.2024 00:05
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ABD’de bir yargıç, Google’an internet aramalarında ve ilgili reklamlardaki tekelini korumak için yasadışı davrandığına karar verdi.

Teknoloji devi Google, 2020’de internette arama pazarının % 90’ını elinde tuttuğu için Adalet Bakanlığı tarafından dava edilmişti.

Bölge Yargıcı Amit Metha, Google’in akıllı telefonlarda ve tarayıcılara varsayılan arama motoru olmak için milyarlar ödediğini vurguladı.

Karar, Google’ın iş yapma yöntemlerini yeniden şekillendirebilir.

Yargıç Metha 277 sayfalık gerekçeli kararında “Google tekelci ve tekelini korumak için hamleler yaptı” dedi.

Karar, yasadışı tekel oluşturmakla suçlayarak büyük teknoloji şirketlerine davalar açan federal tekelleşmeyle mücadele kurumları açısından önemli bir zafer.

Federal düzenleyici kurumlar, Facebook ve Whatsapp’ın sahipleriyle Amazon.com ve Apple’a da davalar açtı.

10 hafta süren davada savcılar Google’i çeşitli platformlara varsayılan arama motoru olmak için her yıl milyarlarca dolar harcamakla suçladı.

Savcılar bu nedenle diğer şirketlerin anlamlı bir rekabet için fırsat ve kaynağa sahip olamadığını vurguladı.

Google’ın avukatları ise kullanıcıların işe yarar buldukları için arama motorlarına geldiğini ve şirketin kullanıcı deneyimini geliştirmek için yatırım yaptığını savundu.

Google’ın avukatı John Schmidtlein kapanış konuşmasında “Google kazanıyor çünkü daya iyi” demişti.

Google henüz kararla ilgili bir yorum yapmadı.

Şirketin reklam teknolojisiyle ilgili bir dava da gelecek ay görülmeye başlanacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji ABD'de Yargıç, Google'ın İnternet Arama Tekelini Korumak İçin Yasa Dışı Davrandığına Karar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Yargıç, Google'ın İnternet Arama Tekelini Korumak İçin Yasa Dışı Davrandığına Karar Verdi - Son Dakika
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