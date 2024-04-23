Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu

Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu

Adobe, resim oluşturma modeli Firefly Image için yeni bir sürüm duyurdu. Yeni Image 3, daha yüksek kaliteli görüntüler sunmanın yanı sıra, kullanıcı istemlerini daha iyi anlama ve daha gelişmiş detaylar sağlama vaadinde bulunuyor. Adobe, Photoshop için Firefly Image 3 destekli resim oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Beta kullanıcılarına sunulan güncelleme, bu yılın sonlarına doğru herkes için yayınlanacak.

23.04.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknolojinin önemli bir dalı olan yapay zeka, son dönemlerde ciddi gelişmelere sahne oldu. Bu nedenle büyük şirketlerin gözü bu alanda. Adobe da bu firmalar arasında yer alıyor. Yapay zeka gelişmelerini takip edebilmek için hedeflerini düzenleyen Adobe, bugün yeni Firefly Image 3 modelini duyurdu. Peki bu ne işe yarıyor? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu

Adobe, resim oluşturma modeli Firefly Image için yeni bir sürüm duyurdu. Ekim 2023'te tanıttığı Firefly Image 2 modelinin ardından bugün Londra'da yapılan bir konferansta duyurduğu yeni Image 3, daha yüksek kaliteli görüntüler sunmanın yanı sıra, kullanıcı istemlerini daha iyi anlama ve daha gelişmiş detaylar sağlama vaadinde bulunuyor.

Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu

Image 2'ye kıyasla çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabildiği söylenen Image 3, böylelikle Midjourney ve OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E modelleri karşısında güçlü bir rakip konumuna yerleşiyor. Adobe, Image 3 için hedeflerini de açıkladı.

Adobe, yapay zeka video işine girdi! Sora alternatifi geliyor

Adobe Photoshop için test edilmeye başlandı

Adobe, Photoshop için Firefly Image 3 destekli resim oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Beta kullanıcılarına sunulan güncelleme, bu yılın sonlarına doğru herkes için yayınlanacak. Fakat bunun için net bir tarih yok.

Adobe Firefly nasıl kullanılır?

Adobe, Firefly için aylık 79,61 TL, yıllık olaraksa 797,47 TL talep ediyor. Bu üyelik ile her ay 100 adet fotoğraf oluşturulabiliyor. Ancak her ay 25 resim yaratmaya olanak tanıyan ücretsiz bir seçenek olduğunu da belirtelim. Denemek isteyenler, bedelsiz şekilde yararlanabilir. Bunun için Adobe hesabınıza giriş yapmanız yeterli. İlgili web sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 18:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement