Arçelik 10120 IMP Impression Neo: Çevre Dostu ve Akıllı Çamaşır Makinesi

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Arçelik, çevre dostu teknolojileri ve akıllı ev aletleriyle bilinen ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Arçelik 10120 IMP Impression Neo inceleme sizlerle.

Arçelik 10120 IMP Impression Neo inceleme

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Şirketin en yeni ürünü olan 10120 IMP Impression Neo, 10 kilogram kapasiteli bir çamaşır makinesi olup, kullanıcı dostu özelliklerle donatılmıştır. Antrasit rengiyle dikkat çeken bu model, hem stil hem de işlevsellik açısından evlerde yeni bir dönem başlatıyor.

Impression Neo, maksimum 1200 devir/dakika sıkma hızı sunarken, su girişi tek noktadan soğuk su ile sağlanıyor. Cihaz, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için sadece beş farklı yıkama programına sahip. Bu basit yapı, her türlü çamaşır yıkama ihtiyacını karşılamak için yeterli seçenek sunuyor.

Ürünün en çarpıcı özelliklerinden biri de Optimix Fonksiyonu. Yapay zeka destekli bu özellik, özel sensörler aracılığıyla çamaşırların tekstil tipini, yük miktarını ve kir seviyesini otomatik olarak algılıyor. Optimix, su tüketimini, yıkama süresini ve kullanılan deterjan miktarını otomatik olarak ayarlayarak mükemmel yıkama performansı sağlıyor. Kullanıcıların tek yapması gereken, hassas, hızlı veya yoğun yıkama programlarından birini seçmek ve gerisini teknolojiye bırakmak.

Arçelik ayrıca, AQUAtouch teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlayarak çevreye olan duyarlılığını bir adım öteye taşıyor. Bu teknoloji, suyun gücünü maksimum derecede kullanarak çamaşırları yarı zamanda iki kat daha hassas yıkıyor. Ayrıca, bu çamaşır makinesi %32'ye kadar karbon salınımı azaltma kapasitesine sahipken, ağırlığının %24'ü geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor.

Arçelik'in yeni nesil çamaşır makinesi 10120 IMP Impression Neo, hem teknolojik yenilikleri hem de çevre dostu özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.