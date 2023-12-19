 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü

ASRock, AMD Ryzen 8040 APU'larını kullanan 4×4 Mini PC'lerini tanıttıktan sonra Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü. Yeni Mini PC'ler, Intel'in en yeni Core Ultra Meteor Lake CPU'larını kullanıyor ve farklı modellerde sunuluyor. Detaylar haberimizde.

ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü
19.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:17
Abone Ol

ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü. Bu modeller, ASRock'un AMD Ryzen 8040 APU'larını kullanan 4×4 Mini PC'lerini tanıtmasından birkaç gün sonra geldi. İşte detaylar…

Yeni ASRock NUC mini PC'leri Intel Meteor Lake işlemcisi ile geliyor!

Yeni Mini PC'ler, iki farklı modelle sunuluyor: standart NUC Ultra 100 BOX ve daha ince NUCS Ultra 100 BOX serisi. Her iki model de 16 çekirdeğe ve 22 iş parçacığına kadar çıkabilen Intel'in en yeni Core Ultra Meteor Lake CPU'larını kullanıyor.

ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü

NUCS BOX-155H/125H ve NUC BOX-155H/125H olmak üzere dört model yer alıyor. İsimlendirme, bunların sırasıyla Intel Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 125H CPU'larına dayandığını açıkça ortaya koyuyor. Diğer teknik özellikler arasında DDR5-5600 hızlarına ve 96 GB'a kadar SO-DIMM modülü desteği, toplam üç M.2 yuvası (iki Gen4 + 1 Key E Wi-Fi için) ve zengin bir I/O seçeneği yer alıyor.

Prison Break hayranları buraya! İşte duyunca ağzınızı açık bırakacak 10 ilginç bilgi

Intel Core Ultra 7 155H CPU, 6+8+2 konfigürasyonda 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 3.8 GHz taban saati, 4.8 GHz'e kadar boost hızı, 24 MB L3 önbellek ve 28W TDP sunuyor. Intel Core Ultra 5 125H ise 14 çekirdek, 18 iş parçacığı, 4.50 GHz'e kadar boost hızı ve 18 MB L3 önbelleğine sahip. Ayrıca 28W TDP'ye sahip.

Aynı zamanda 7 Xe-Çekirdekli Intel Arc Xe-LPG entegre grafik kartına sahipken, 155H 8 Xe-Çekirdekli varyantla geliyor. NUC Ultra 100 BOX serisi, 1 USB4/TB4 portu, 4 USB 3.2 Gen2 portu (3 x Type-A + 1 x Type-C), çift 2.5 GbE LAN portu, bir DC jakı, dahili bir SATA III portu (6 Gb/s), WIFI 6E + BT 5.3 ve Realtek ALC256 ses kodeki içeriyor.

Ayrıca, 4K 60Hz çözünürlüğe kadar destekleyen HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 konektörleri de bulunuyor ve bu Mini PC ile dört ekranlı çoklu monitör kurulumu çalıştırabilirsiniz. Güç, 120W (Core Ultra 7) veya 90W (Core Ultra 5) adaptör aracılığıyla sağlanır.

NUC Ultra 100 BOX ve NUCS Ultra 100 BOX özelliklerini karşılaştıralım

ÖzellikNUC Ultra 100 BOXNUCS Ultra 100 BOXİşlemciIntel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 5 125HTaban saati3.8 GHz3.6 GHzBoost hızı4.8 GHz4.5 GHzL3 önbellek24 MB18 MBTDP28W28WEntegre grafik8 Xe-çekirdekli Intel Arc Xe-LPG7 Xe-çekirdekli Intel Arc Xe-LPGBellek2 x 262-pin SO-DIMM DDR5 5600MHz, maksimum 96GB2 x 262-pin SO-DIMM DDR5 5600MHz, maksimum 96GBDepolama2 x M.2 Key M (Gen4), 1 x M.2 Key E (WiFi-6E)2 x M.2 Key M (Gen4), 1 x M.2 Key E (WiFi-6E)Bağlantılar1 x USB4/Thunderbolt4, 4 x USB 3.2 Gen2 (3 x Type-A + 1 x Type-C), 2 x 2.5 GbE LAN, 1 x DC jakı, 1 x SATA III (6 Gb/s), WIFI 6E + BT 5.3, Realtek ALC256 ses kodeki1 x USB4/Thunderbolt4, 4 x USB 3.2 Gen2 (3 x Type-A + 1 x Type-C), 2 x 2.5 GbE LAN, 1 x DC jakı, 1 x SATA III (6 Gb/s), WIFI 6E + BT 5.3, Realtek ALC256 ses kodekiEkranlar4 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1 (Type-C üzerinden), 1 x DisplayPort 1.4a (Type-C üzerinden)4 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1 (Type-C üzerinden), 1 x DisplayPort 1.4a (Type-C üzerinden)Güç tüketimi120W90WBoyutlar117,5 x 110 x 49 mm117,5 x 110 x 38 mmAğırlık490 gram320 gram

ASRock Industrial, NUC & NUCS Ultra 100 Box Mini PC serisinin fiyatını paylaşmadı ancak, daha fazla Intel Core Ultra Meteor Lake PC piyasaya çıktıkça kademeli olarak satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Advanced Micro Devices, Intel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü - Son Dakika


16:14
İsmail Kartal Edin Dzeko kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu İsmail Kartal Edin Dzeko kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:19:59. #1.11#
SON DAKİKA: ASRock, Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini kullanan yeni NUC Mini PC serisini piyasaya sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement