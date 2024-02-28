Back-End Developer Kariyer Eğitimi Programı Başlıyor!

Program, teknoloji ve yazılım dünyasında sürdürülebilir kariyer fırsatları yaratma amacı güderken, sizlere en güncel ve inovatif eğitim metotlarını sunarak sektördeki dönüşümün bir parçası olmanızı sağlıyor. Co-Founder Academy ve Aloha Dijital Akademi'nin iş birliği ile hayata geçirilen Back-End Developer Kariyer Eğitimi programı, yazılım dünyasında fark yaratmak isteyen bireylere kapılarını açıyor!
Back-End Developer Eğitimi başlıyor!
Bu benzersiz program, katılımcılarına 140 saat süresince SQL Server'da veri sorgulama, Windows ve .Net platformlarında uygulama geliştirme, C# programlama dili ve nesne yönelimli programlama, yazılım geliştirme süreçlerinde SOLID prensipleri ve tasarım desenleri gibi konularda derinlemesine bilgi sunmayı vaat ediyor. Ayrıca, veri tabanı yönetimi ve erişimi, Entity Framework kullanımı ve ASP.NET Core API ile modern web servisleri geliştirme gibi alanlarda uygulamalı eğitim fırsatları sağlayacak.
Katılımcılar, program sonunda Co-Founder Academy ve Aloha Dijital Akademi onaylı bir sertifika ile mesleki yeterliliklerini belgeleyecekler. Eğitim içeriği, Microsoft SQL Server sorgulama tekniklerinden, .Net geliştirme platformlarına, C# ve nesne yönelimli programlama prensiplerinden, yazılım tasarımı ve mimarisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Hakkı Alkan'dan yeni girişim: Co-Founder.Academy!
20 saatlik SQL Server, 44 saatlik .Net geliştirme, 22 saatlik C# programlama, 18 saatlik SOLID prensipleri, 24 saatlik veri erişim teknikleri ve 12 saatlik ASP.NET Core API geliştirme modülleri, bu programın temel taşlarını oluşturuyor.
Eğitim, sektörde tanınmış uzmanlar tarafından verilecek olup, katılımcılara mentorluk, proje bazlı çalışmalar ve sunumlar gibi pek çok değerli deneyim sunacak. İki aylık bir staj süreci de programın önemli bir parçası olarak yer alıyor, bu sayede öğrenciler aldıkları teorik bilgileri pratikte uygulama şansı bulacaklar.
Bu program, teknoloji ve yazılım alanındaki en son trendlere uyum sağlamak, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen profesyonellere ve girişimcilere yönelik tasarlandı. 7 Mart 2024 son başvuru tarihine kadar kayıt olun ve yazılım sektöründe kendinizi bir adım öne taşıyın!
Program hakkında daha fazla bilgi için Co-Founder Academy ve Aloha Dijital Akademi'nin web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Kariyerinizi bu heyecan verici ve dinamik alanda ilerletme fırsatını kaçırmayın şimdi başvurun!
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Son Dakika › Teknoloji › Back-End Developer Kariyer Eğitimi Programı Başlıyor! - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
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Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
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