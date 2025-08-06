Bayraktar AKINCI Hedefi Vurdu

Baykar Teknoloji tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), yerli silah sistemleriyle entegrasyon çalışmaları devam ediyor. AKINCI TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA TAM İSABETLE VURDU

Entegrasyon çalışmaları kapsamında; AKINCI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 lazer güdüm kiti ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi.

"LGK-82 SAHADA KENDİNİ KANITLMAYA DEVAM EDİYOR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.