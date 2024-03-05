Bilim İnsanları Elektronik Atıklardan Altın Elde Etmek İçin Peynir Altı Suyunu Kullandı - Son Dakika
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Teknoloji

Bilim İnsanları Elektronik Atıklardan Altın Elde Etmek İçin Peynir Altı Suyunu Kullandı

Bilim İnsanları Elektronik Atıklardan Altın Elde Etmek İçin Peynir Altı Suyunu Kullandı

Bilim insanları, elektronik atıklardan altın elde etmek için peynir altı suyu kullanmayı başardı. Devre kartlarından altın elde etmek zorlu bir süreçtir, ancak bilim insanları bu süreci peynir altı suyu ile kolaylaştırmayı başardı. Peynir altı suyu, içerdiği proteinler sayesinde amiloid nanofibriller üretebilen ve altın elde etmek için kullanılan aerojeller oluşturabilen bir sıvıdır. Bilim insanları, peynir altı suyunu ısıtarak amiloid nanofibriller üretti, bu nanofibrilleri aerojel haline getirdi ve devre kartlarından altın elde etmeyi başardı. Bu yöntem sayesinde 20 eski ekran kartından 403 gram altın elde edildi.

05.03.2024 14:18
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Bilim insanları elektronik atıklardan altın elde etmek için peynir altı suyu kullandı. Elektronik aletlerde yer alan devre kartları aynı zamanda altın elde etmenin de yollarından biri. Ancak bu devre kartlarından altın elde etmek oldukça meşakkatli bir süreç. Bilim insanları bu süreci peynir altı suyu ile kolaylaştırmayı başardı.

Devre kartından altın elde etmek için peynir altı suyu çözümü

Ekran kartları, işlemciler, kısacası elektrik yükü taşıyan tüm devre kartları çok azda olsa altın ihtiva ediyor. Bunun sebebi ise altının dünyanın en iyi iletken maddesi olması. Yine çıkarılan bakır madeni de çok az da olsa altın içeriyor.

Bilim İnsanları Elektronik Atıklardan Altın Elde Etmek İçin Peynir Altı Suyunu Kullandı

İşte devre kartı dönüşümü yapan firmalar için bu altını kolay elde edebilmek önemli. Yine elektronik atıklardan altın elde etme süreci, elektronik çöplerin dönüşümü anlamında da çevreye katkı sağlıyor. Bilim insanları bu dönüşümü hızlandıran çözümü çok da beklenmeyen bir yerde buldu.

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Peynir altı suyu beslenme açısından çok kritik öneme sahip. Özellikle vegan beslenenler için bu suda yer alan proteinler çok hayati. Ancak protein açısından çok zengin olan bu su aynı zamanda elektronik atıklardan altın elde etmek içinde önemli hale geliyor.

Peynir altı suyunda yer alan amiloid nanofibriller üretebilen proteinler açısından zengin bir süt ürünü. Nanofibriller, yüksek yüzey/hacim oranı, modüler yüzeyi ve son derece kararlı halleriyle devreden altın elde etmek için kullanılan aerojeller olarak kullanılabiliyor.

Peynir altı suyu ile devre kartından nasıl altın elde ediliyor?

Bilim insanları peynir altı suyunu 90 derece sıcaklığa kadar ısıttı ve asit banyosuna daldırıp amiloid nanofibriller üretmeyi başardı. Bu amiloid nanofibriller daha sonra sıvı içinde dağıtıldı ve dağılım donduruldu. Araştırmacılar böylece hafif gözenekli aerojel oluşturdular.

Bilim insanları bu araştırma için 20 eski ekran kartını parçalarına ayırdı. Araştırmacılar sadece devre kalana kadar yapılan bu ayrışma sonrası bu devre kartlarını küçük parçalara ayırdı. Bu küçük parçalar soy metalleri bile çözebilen aqua regia içinde çözülmeye uğradı.

Bilim insanları elde edilen çözeltiyi elekten geçirdi ve aerojel ile bir gün boyunca etkileşime girmesini sağladı. Daha sonra araştırmacılar aerojele tutunan bu çözeltiyi 1000 derecede yaktı. Geriye ise içinde altın bulunan bir kül yığını kaldı. Araştırmacılar bu yolla 20 anakarttan 403 gram altın elde etmeyi başardı.

Devre kartından altın elde etmek bu anlamda oldukça kolay bir hale geliyor. Aerojel elde etmenin başka yolları olsa da hiçbiri peynir altı suyu kadar kolay elde edilmiyor. Peynir altı suyu, peynir yapımı sırasında ortaya çıkıyor. Buna göre peynir yapılan sütün yüzde 10 gibi bir kısmı peynir yüzde 90 gibi bir kısmı da peynir altı suyu oluyor. Bu yeni çözüm peynir altı suyunun atık olmasına da çözüm olacak.

Elektronik atıklardan altın elde edilebileceğini biliyor muydunuz? Haber hakkında yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim İnsanları Elektronik Atıklardan Altın Elde Etmek İçin Peynir Altı Suyunu Kullandı - Son Dakika

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