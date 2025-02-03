Bill Gates, 100 Milyar Dolar Bağışladı - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Bill Gates, 100 Milyar Dolar Bağışladı

Bill Gates, 100 Milyar Dolar Bağışladı

Bill Gates, vakfı üzerinden 100 milyar dolardan fazla bağış yaptığını açıkladı ve bağışlara devam edeceğini belirtti.

03.02.2025 18:36
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Teknoloji devi Microsoft'un patronu Bill Gates, BBC'ye yaptığı özel açıklamada, şimdiye dek vakfı üzerinden 100 milyar dolardan fazla bağış yaptığını söyledi.

Gates, bağış yapmaya devam edeceğini söyledi.

100 milyar dolar kabaca Bulgaristan ekonomisiyle eşit.

Aynı zamanda Tesla'nın sadece bir yıllık satış miktarı.

Tesla'nın sahibi Elon Musk şu anda dünyanın en zengini.

Bill Gates de yıllarca bu unvanı taşımıştı.

Microsoft'un kurucusu, Gates VAkfı'nı eski eşi Melinda ile kurmuştu.

Şimdi ise Warren Buffet ile birlikte bu vakıf üzerinden milyarlarca dolar dağıtıyor.

Vakfın Mayıs ayındaki 25. Kuruluş yıldönümü öncesi BBC'ye konuşan Gates, bağışlara rağmen günlük yaşamında bir değişiklik olmadığını söyledi:

"Kişisel bir taviz vermedim. Daha az hamburger sipariş etmiyorum ya da daha az filme gitmiyorum."

Gates tabii özel jetini ve çok sayıdaki evini kullanmaya da devam ediyor.

Annesinin kendisine hep "servetle birlikte, bağış yapma zorunluluğu da gelir" dediğini anlatan Gates, servetinin "çok büyük bölümünü" bağışlamayı düşündüğünü söyledi.

Üç çocuğuyla, servetinden onlara ne bırakacağı konusunda "çok konuştuğunu" aktaran Gates'e "Siz öldüğünüzde yoksul mu kalacaklar" diye sordum.

"Kalmayacaklar" dedi ve gülümseyerek "Genel anlamda iyi durumda olacaklar" yanıtını verdi, bunun yüzde bazında çok yüksek olmadığını ekledi.

Bloomberg Milyarderler listesine göre Gates'in serveti 160 milyar dolar ve bu servetin küçük bir yüzdesini bırakması bile, çocuklarını çok zengin kılabilir.

Bloomberg'e göre Gates, serveti 100 milyar dolardan fazla olan 15 kişiden biri.

Kendisi de sık sık bazı komplo teorileriyle karşılaşan Gates'e, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in, Donald Trump'ın başken seçilmesinden sonra bağımsız teyit mekanizmasını ABD'de kaldırmasını sordum.

Hükümetlerin ve özel şirketlerin ifade özgürlüğü ve gerçek arasındaki sınırlarda dolaşma biçiminden "pek etkilenmediğini" söyledi.

Gates "Bu çizgi nerede çekilmeli, şahsen bilmiyorum ama bu durumla gerektiği kadar iyi başa çıkamadığımızdan kaygılıyım" dedi.

Gates ayrıca, çocukların sosyal medyadan korunması gerektiğini düşündüğünü ve Avustralya'nın 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayarak "büyük ihtimalle akıllıca bir iş yaptığını" vurguladı.

Bill Gates "Sosyal medya, bilgisayar oyunlarından bile çok zamanınızı alabilir ve diğer insanların sizi onaylayıp, onaylamadığı konusunda kaygılandırabilir. Dolayısıyla kullanımı konusunda çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Gates, Trump'ın sağlık bakanlığı görevine atadığı, daha önce aşılarla ilgili yalanlanmış iddiaları yaydığı halde şimdi aşı karşıtı olmadığını söyleyen Robert F Kennedy için de "insanları yanlış yönlendirdiğini" söyledi.

Bill Gates, yoksul bir yaşamdan gelerek milyarder olmayı başarmış bir isim değil.

Babası bir avukat ve annesi şirket yöneticisiydi. Para sıkıntıları yoktu.

Ancak, Gates'i 1970'te ilk olarak bilgisayarla karşılaştığı özel okula göndermek, aile bütçesini zorlayan bir durumdu.

Bilgisayarı, okulun aile birliği satışlardan ele ettikleri gelirle almıştı.

Gates daha sonra, bu bilgisayarda birlikte çalıştığı okul arkadaşlarından Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurdu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Bill Gates, 100 Milyar Dolar Bağışladı - Son Dakika

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