Bitget'ten Gençler için Blockchain Programı - Son Dakika
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Teknoloji

Bitget'ten Gençler için Blockchain Programı

Bitget\'ten Gençler için Blockchain Programı

Bitget, Blockchain4Youth programının birinci yıl dönümünü kutladı, 6 bin katılımcıya ulaştı.

21.05.2025 12:01
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KRİPTO platformu ve Web3 şirketi Bitget, gençler arasında Web3 benimsenmesini teşvik etmek amacıyla başlattığı Blockchain4Youth programının birinci yıl dönümünü kutladı. Blockchain4Youth programının, geçtiğimiz bir yıl boyunca 6 binden fazla katılımcıya ulaştığı aktarıldı.

Blockchain4Youth programı, dünya genelinde 54'ten fazla üniversite kampüsünde eğitim ve workshop etkinliği düzenledi. Asya, Orta Doğu, Okyanusya, Avrupa ve Güney Amerika'da gerçekleşen etkinliklerde genç katılımcılara, blokzincir teknolojisini anlamak ve kullanmak için gereken bilgi ve araçlar tanıtıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan ve sınavdan geçen 2 binden fazla katılımcıya sertifika verildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs 2023'te başlatılan Blockchain4Youth, önümüzdeki beş yıl içinde toplam 10 milyon dolarlık bir bütçeyle hayata geçirildi. Kısa sürede Milenyum kuşağı ve Z kuşağı için fırsatlar sunan bir sembole dönüştü. Bitget tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, kripto dostu bir geleceğin şekillenmesinde bu kuşaklar kritik rol oynuyor; Milenyum kuşağı ise kripto kullanıcılarının yüzde 46'sını oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, programla ilgili şunları söyledi:

"Blockchain4Youth'un bir yıllık yolculuğu etkileyici oldu. Bu program, blokzincir eğitimine erişimi kolaylaştırarak geleceğin liderleri için pratik bilgi sunuyor. Amacımız sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda blokzincirin dönüştürücü potansiyelini ileri taşıyacak canlı bir topluluk oluşturmak."

Şirket, kripto ekosistemine gençlerin ilgisini çekmek ve onların bilgiye erişimini artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda burs programı, çevrimiçi kurs ve influencer destekli eğitim içerikleri sunmayı planlıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bitget'ten Gençler için Blockchain Programı - Son Dakika

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