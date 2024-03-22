Call of Duty: Warzone Mobile Dünya Genelinde Yayınlandı!

Mobil oyuncuların heyecanla beklediği bir gün geldi çattı. Call of Duty: Warzone Mobile nihayet dünya genelinde piyasaya sürülüyor! Resmi çıkış tarihi 21 Mart 2024 olan oyun, Activision tarafından bölgesel olarak Çarşamba gününden itibaren yayınlanmaya başlamıştı. Şimdi ise küresel çapta oyun oynanabilir.
Call of Duty: Warzone Mobile oynanışı:
Warzone Mobile, 2022 yılında resmi olarak duyurulduğundan beri merakla bekleniyordu. Activision, sevilen konsol ve PC oyununun mobil sürümünü geliştirmek için Shanghai, Beenox, Digital Legends ve Solid State stüdyolarıyla birlikte çalıştı.
Oyun, klasik Verdansk haritasında 120 oyuncuya kadar destekleyen büyük ölçekli bir battle royale deneyimi sunuyor. Ayrıca 48 oyunculu Rebirth Island haritası da mevcut ve oyuncuların takım arkadaşları hayatta olduğu sürece yeniden doğmalarına izin veren özel bir modu bulunuyor.
Warzone Mobile, klasik Call of Duty çok oyunculu unsurlarıyla dolu. Çeşitli haritalarda ve modlarda savaşarak yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Ayrıca oyun deneyimini kişiselleştirmek için kapsamlı kontrol ayarları sunuluyor. Bu sayede, her oyuncu oyunu kendi tercihlerine göre özelleştirebilir.
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En heyecan verici özelliklerden biri ise Warzone Mobile'ın konsol ve PC sürümleriyle paylaşılan ilerlemeyi desteklemesi. Bu, oyuncuların aynı hesap üzerinden ilerlemelerini takip edebilecekleri ve aldıkları ödülleri farklı platformlarda da kullanabilecekleri anlamına geliyor.
21 Mart, yani bugün itibarıyla başlayacak olan "Operation: Day Zero" adlı bir etkinlik de oyuncuları bekliyor olacak. Bu etkinlik, Verdansk ve Rebirth Island'daki farklı savaş bölgelerinde mücadele ederek bireysel ve topluluk ödüllerini kazanma fırsatı sunacak.
Call of Duty: Warzone Mobile'ın dünya çapında yayınlanmasının ardından siz de oynayacak mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Call of Duty: Warzone Mobile Dünya Genelinde Yayınlandı! - Son Dakika
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