Call of Duty Warzone Mobile, çıkışından sonra en çok silinen Android oyunu oldu

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Call of Duty Warzone Mobile, geçtiğimiz günlerde Android ve iOS için çıkış yaptı. Ancak mobil battle royale oyunu piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 24 saat içinde en çok silinen Android oyunu olmayı başardı. Bu da oldukça kötü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

Warzone Mobile ilk 24 saatte en çok silinen oyun oldu

Warzone Mobile, aylar süren beklentinin ardından 21 Mart'ta dünya çapında piyasaya sürüldü. Ancak birçok Android oyuncusu kısa süre içinde oyunda ciddi sorunlar aldığını ve deneyimi engelleyen hatalar yaşadıklarını bildirdi.

Yeni yapım, klasik Call of Duty çok oyunculu unsurlarıyla dolu. Çeşitli haritalarda ve modlarda savaşarak yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Ayrıca oyun deneyimini kişiselleştirmek için kapsamlı kontrol ayarları sunuluyor. Bu sayede, her oyuncu oyunu kendi tercihlerine göre özelleştirebilir.

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Sorunlar arasında amiral gemisi telefonlarda düşük kare hızları, telefonların aşırı ısınması ve oyunun çökmesine neden olan GPU hataları yer alıyordu. Raporlara göre Warzone Mobile, Play Store'da en çok silinme oranına sahip oyun olmayı başardı.

Bu silinme rakamlarına ilişkin resmi bir doğrulama sağlamak mümkün. değil. Ancak oyunla ilgili yaygın şikayetler, birçok Android kullanıcısının oyundan soğuduğunu gösteriyor. Buna karşılık Activision ise grafik bozulmaları ve çökmelere karşı oyunu inceleyeceğini söyledi.

21 Mart'tan bu yana oyuna çeşitli güncellemeler geldi. Ancak bu düzeltmelerin oyuncuların kaçışını durdurmak için yeterli olup olmadığını zamanla göreceğiz.