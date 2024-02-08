Capcom, oyun meraklıları arasında heyecan ve spekülasyon uyandıran yeni bir anket aracılığıyla hayranların sevilen serilerin potansiyel devam oyunlarına veya yeni girişlerine olan ilgisini ölçüyor.
Capcom, bir sonraki oyununun ne olacağına oyuncuların karar vermesini istiyor
Favori Capcom karakterlerinden istenen oyun yeniden yapımlarına kadar çeşitli sorular içeren anket, hayranlara tercihlerini dile getirmek ve gelecekteki projelerin yönünü etkilemek için bir fırsat sunuyor.
Ankette öne çıkan sorulardan biri, katılımcılardan bir devam oyunu veya yeni bir IP görmek istedikleri en fazla üç Capcom oyun serisini seçmelerini istiyor. Seçenekler arasında Dino Crisis, Onimusha, Resident Evil, Devil May Cry ve Okami gibi her biri yeni içerik için istekli hayran kitlesine sahip ikonik seriler yer alıyor.
Buna ek olarak, anketteki bir başka soru potansiyel oyun remake'lerine odaklanıyor ve katılımcılardan modern teknoloji ve hikaye anlatımıyla tamamen yeniden tasarlandığını görmek istedikleri bir oyun seçmelerini istiyor. Bu sorgu, hayranların klasik Capcom oyunlarının güncellenmiş versiyonları için arzularını ifade etmelerine, gelişmiş grafikler, oyun mekanikleri ve anlatı derinliği öngörmelerine kapı açıyor. E tabi bunu deyince insanların aklına ilk olarak Dino Crisis geliyor.
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Ankete katılım Capcom'un hemen harekete geçmesini garanti etmese de, şirketin pazar talebini değerlendirmesi ve geliştirme çabalarını buna göre önceliklendirmesi için değerli bir araç olarak hizmet ediyor.
Dilerseniz siz de ankete buradan katılabilirsiniz. Siz Dino Crisis'i yeni nesilde oynamak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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Son Dakika › Teknoloji › Capcom, Hayranların Tercihlerini Ölçmek İçin Anket Yapıyor - Son Dakika
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