Çin\'de Robotlar Yarı Maratonda Yarıştı

ÇİN'de düzenlenen dünyanın ilk insansı yarı maratonunda, 20'den fazla iki ayaklı robot yarıştı.

Çeşitli şekil ve boyutlardaki robotlar, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen yarı maratonda insanlara karşı yarıştı. Bitiş çizgisini geçen ilk robot olan Tiangong Ultra, rotayı 2 saat 40 dakikada tamamladı. Robotlara eğitmenler yarış için eşlik etti. Yarışta, koşucuların su takviyesi yapmaları gerektiği gibi, robot yarışmacıların da yarış sırasında yeni pil almalarına izin verildi.

Son bir yıl içinde Çin'de insansı robotlar çeşitli maratonlarda yer almış olsa da bu, yarış robotların ilk kez insanlarla koştuğu bir etkinlik oldu.