Counter Strike 2 (CS2) Kodları ve Kan Silme Kodu

Counter Strike 2 (CS2) her geçen gün popüleritesi artan bir oyun. Bu bağlamda oyuncular "CS2 kan silme kodu", "Counter Strike 2 kodları" aramalarını artık daha sık bir şekilde yapıyor. Peki CS2 kodları neler? İşte konuyla ilgili detaylar ve listemiz…

Counter Strike 2 (CS2) kodları!

Oyun geliştiricisi Valve efsanevi oyun serisi Counter Strike'a yeni bir oyun daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Counter Strike 2 (CS2) ile birlikte yılların oyunu Counter Strike Global Offensive'dan kavimler göçü başladı. Tabi bununla birlikte yeni oyunun kodları da sorulmaya başlandı. İşte Counter Strike (CS2) kodları listesi…

SV_CHEATS 1: Atölye ve alıştırma haritalarında belirli konsol komutlarını kullanabilmek için gereken özel bir kod.

NOCLIP: Harita içinde uçma ve duvarlardan geçme yeteneğine sahip olmak için kullanılan konsol kodu.

SV_INFINITE_AMMO 1: Bu komutla sınırsız mermiye sahip olabilirsiniz.

MP_RESPAWN_ON_DEATH_CT 1 veya MP_RESPAWN_ON_DEATH_T 1: Bu kod, öldüğünüzde hızlı bir şekilde yeniden doğmanızı sağlar.

MP_ROUNDTIME 60: Bir saat boyunca pratik yapmanıza olanak tanıyan raund süresini 60 dakikaya ayarlar.

MP_BUYTIME 60000; MP_BUY_ANYWHERE 1; MP_MAXMONEY 65535; MP_STARTMONEY 65535: Silah ve bombaları haritanın herhangi bir yerinden satın almanıza ve sınırsız para sahibi olmanıza olanak tanıyan konsol komutları.

MP_RESTARTGAME 1: Oyunu yeniden başlatmak için kullanılan bir konsol komutu.

BOT_KICK: Sunucudaki tüm botları atar.

BOT_ADD: Haritaya yeni botlar eklemek için kullanılır.

NOVID: Başlangıçtan önceki videonun oynatılmasını engelleyerek ana menüye hızlı bir şekilde dönmenizi sağlar.

HIGH: CS 2'ye yüksek CPU önceliği verir, bu da diğer uygulamaların veya arka plan işlemlerinin performansını etkilemez.

CQ_NETGRAPH 1: Ağ grafiğini etkinleştirir ve sağ üst köşede gecikme bilgilerini görüntüler.

CL_SHOWFPS 1: Ekranın üst kısmında canlı FPS göstergesini görüntüler.

VOICE_MODENABLE: Oyundaki sesli sohbeti etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

VOICE_SCALE: Takım arkadaşlarının sesli sohbetinin ses düzeyini ayarlar (örneğin, voice_scale 0.5).

FPS_MAX 0: Saniyede kare sınırlamasını kaldırarak yüksek FPS elde etmenizi sağlar.

BIND [EYLEM] [TUŞ]: Belirli bir eylemi belirli bir tuşa bağlar (örneğin, bind jump q).

VOLUME: Oyunun ses seviyesini ayarlar.

R_DRAWTRACERS_FIRSTPERSON 0: Kendi bakış açınızdan ateş ederken izleri devre dışı bırakır.

DISCONNECT: Mevcut sunucudan hemen ayrılmanızı sağlar.

QUIT: CS2'yi kapatır ve masaüstüne döner.

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Counter Strike 2 (CS2) kan silme kodu!

Birçok Counter Strike oyuncusu maç esnasında "kan izi" ve "mermi izi" gibi oyun efektlerinden çokta memnun değil. Dikkat dağınıklığı yaratan bu tarz efektleri kapatmak içinse Global Offensive versiyonunda gerekli kodlar vardı. Ancak Counter Strike 2'de bu kod henüz mevcut değil.

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