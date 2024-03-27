Walt Disney Company çatısı altındaki Disney+, dünyanın en popüler dijital akış platformlarından birisi. Yüzlerce dizi ve filmi içerik kütüphanesinde bulunduran hizmet, ülkemizde de hizmet veriyor ve binlerce Türk aboneye sahip. Son olarak kullanıcıların dikkatini çeken bir değişikliğe gidildi. Öyle ki Disney+ logosu güncellendi. İşte yeni hali…
Karşınızda yeni Disney+ logosu
2019 yılında hizmet vermeye başlayan Disney+, o seneden bu yana aynı logoyu kullanıyordu. Akıllara kazınan ve kolay unutulmayacak bu logo, laciverte yakın bir mavi renk temasına sahipti. Ancak kısa süre önce güncellenen yeni logo ile bu renk değişti.
Yeni logoya baktığımızda rengin mavimsi camgöbeği ile değiştiğini görüyoruz. "Disney+" metninde ise herhangi bir yazı tipi değişikliği yok, yani aynı. Buna göre sadece renk değişikliği olduğunu söyleyebilmek mümkün.
Şirketin renk değişikliğini sadece logoda yapmadığını belirtelim. Buna göre Disney+ web sitesi de yeni temaya uygun olacak şekilde güncellendi.
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Disney+ için yapılan renk değişikliğinin nedeni için resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat sebebi için Disney+ ile Hulu hizmetlerinin birleşmesi ve bu yeni rengin de iki platformu temsil ettiği söyleniyor. Bu noktada Hulu'nun yeşil; Disney+'ın ise mavi renge sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani bu iki renk birleştirilmiş olabilir.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Disney+ logosunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Disney+, Logosunu Güncelledi - Son Dakika
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