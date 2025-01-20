Dr. Ekrem Teymur: "Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak" - Son Dakika
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Teknoloji

Dr. Ekrem Teymur: "Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak"

Dr. Ekrem Teymur: "Trump\'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak"

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, ABD'de TikTok'un yasaklanma sürecini değerlendirdi. Trump döneminde başlayan kısıtlamalar, Biden ile yasalaştı. TikTok'un veri güvenliği taahhütleri mahkemece reddedildi. 19 Ocak 2025'te yasak yürürlüğe girebilir. Teymur'a göre, bu süreç ABD-Çin teknoloji savaşının bir parçası ve Trump'ın ikinci döneminde rekabet artacak.

20.01.2025 17:52
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Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, ABD'de TikTok'un yasaklanması sürecini ve bunun küresel teknoloji dengelerine etkisini değerlendirdi. ABD ve Çin arasında süregelen teknoloji savaşlarının en dikkat çekici halkalarından biri, TikTok'un ABD'de yasaklanmasıyla sonuçlanan süreç oldu. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, dünya genelinde olduğu gibi ABD'de de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Ancak, bu platformun Çin menşeli olması, ABD hükümeti nezdinde ulusal güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.

Trump Dönemindeki İlk Adımlar

Dr. Ekrem Teymur'un değerlendirmelerine göre, TikTok'a yönelik tartışmalar eski ABD Başkanı Donald Trump dönemine dayanıyor. Trump, ilk başkanlık döneminde Çin'e yönelik birçok yaptırım kararı almış, özellikle teknoloji alanında sert adımlar atmıştı. Huawei'nin ABD merkezli Google Play Store gibi hizmetlere erişimini kısıtlayan kararlar, bu dönemin önemli adımları arasında yer alıyor. Trump, benzer şekilde TikTok'un ya ABD merkezli bir şirkete satılmasını ya da tamamen yasaklanmasını savundu.

Trump döneminde federal çalışanların TikTok kullanımı yasaklandı ve devlet cihazlarına TikTok indirilmesi engellendi. Bazı eyaletlerde platformun kullanımı kısıtlandı, ancak bu adımlar fiilen uygulanmadı. Dr. Teymur'a göre, Trump ABD merkezli teknoloji şirketlerinin stratejik önemine dikkat çekerek, TikTok gibi Çin menşeli platformların ABD'nin teknoloji hegemonyasına zarar vereceğini savundu.

Dr. Ekrem Teymur: 'Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak'

Biden Döneminde Yasalaşan Düzenlemeler

Joe Biden döneminde, 24 Nisan 2024'te, TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketine yönelik yeni bir yasa çıkarıldı. Bu yasa, ByteDance'in ABD'deki TikTok operasyonlarını bölmesi ve çoğunluk hisselerinin bir ABD şirketine satılmasını ya da ortaklık kurulmasını öngörüyordu. Bu şartlar yerine getirilmezse, TikTok'un 19 Ocak 2025 itibarıyla ABD'de yasaklanması planlandı.

ByteDance, ABD hükümetine çeşitli güvenceler vererek platformun veri güvenliğini sağlamayı taahhüt etti. Oracle ile yapılan iş birliğiyle ABD'li kullanıcıların verilerinin ABD merkezli veri merkezlerinde saklanacağı ve Çin hükümetiyle paylaşılmayacağı taahhüt edildi. Ancak, bu adımlar mahkemeler tarafından yeterli görülmedi ve TikTok'un başvuruları reddedildi.

Mahkeme Kararı ve Son Durum

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasağın ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkemenin kararıyla birlikte yasağın uygulanmasının önünde bir engel kalmadı. 19 Ocak 2025 itibarıyla ABD yönetimi, TikTok'u yasaklama hakkına sahip.

TikTok, kullanıcılarını bilgilendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışırken, ABD'li fenomenler platform lehine kampanyalar düzenliyor. Trump'ın görevi devralmasının ardından TikTok konusundaki nihai kararın verileceği düşünülüyor.

Dr. Ekrem Teymur: 'Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak'

Trump'ın 2. Dönemi ve Teknoloji Savaşı

Dr. Ekrem Teymur'a göre, TikTok tartışması ABD ile Çin arasındaki daha büyük bir teknolojik rekabetin parçası. ABD, çip üretimi gibi bazı stratejik alanlarda üstünlüğünü Çin'e kaptırdı. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte bu rekabet daha da sertleşebilir. ABD'nin teknoloji alanındaki üstünlüğünü koruma çabaları, ülkenin hem ticari hem siyasi gücünü sürdürmesi açısından kritik önem taşıyor. TikTok yasağı da bu stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Teymur'a göre Tiktok'un köşeye sıkıştırılması bir yandan da ABD'nin dünya çapında hakim olduğu sosyal medya piyasasını küçük bir bölümler dahi olsa başka bir ülkeye kaptırmama çabası. Teymur bu durumu "Sosyal medya mecralarının tamamen ABD merkezli ve sahipli şirketlere ait olması bu ülke için sadece ekonomik değil, kültürel, siyasi ve toplumsal anlamda da dünyayı etkileme ve yönlendirme açısından çok önemlidir" şeklinde açıkladı.

Cengiz Ekrem Teymur, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Mahkeme, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dr. Ekrem Teymur: 'Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak' - Son Dakika

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