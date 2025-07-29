E-Ticaret Hackathonu'na Başvurular Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

E-Ticaret Hackathonu'na Başvurular Başladı

E-Ticaret Hackathonu\'na Başvurular Başladı
29.07.2025 13:19
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Trendyol'un düzenlediği E-Ticaret Hackathonu'na 5 Ağustos 2025'e kadar başvurular açık.

TEKNOLOJİ festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl yeniden düzenlenen E-Ticaret Hackathonu'na başvurular başladı. Trendyol'un yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışma, yapay zeka ve veri bilimi alanında çalışan gençlerin e-ticaret kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümler geliştirmesini hedefliyor.

Genç yeteneklerin teknolojiyle toplumsal etki yaratma potansiyelini ortaya koymayı ve yapay zekanın e-ticaret kullanıcı deneyimine sağlayabileceği katkıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu için başvurular başladı. Trendyol tarafından ikinci kez gerçekleştirilen ve 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olan yarışma, e-ticaret dünyasına yön verecek genç yeteneklerin teknik becerilerini sergileyebileceği, gerçek verilere dayalı çözümler geliştirebileceği ve ödüllendirileceği bir ortam sunmayı amaçlıyor.

Türkiye'de ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlar halinde yarışmaya katılım başvurusu yapabilecekler. Lise düzeyindeki takımlarda danışman bulundurmak zorunlu olurken, diğer gruplar isteğe bağlı olarak takımlarında danışman bulundurabilecekler. Başvurular 5 Ağustos 2025 tarihine kadar web adresinden yapılabilecek.

İKİ AŞAMALI MÜCADELENİN FİNALİ TRENDYOL CAMPUS'TE YAPILACAK

E-Ticaret Hackathonu, çevrimiçi ve fiziksel olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşama olan Datathon, 8-22 Ağustos tarihleri arasında Kaggle platformu üzerinden düzenlenecek. Takımlardan, e-ticaret kullanıcılarının arama oturumları sırasında hangi ürünlere tıklayacaklarını ve hangi ürünleri satın alacaklarını tahmin edebilen modeller geliştirmeleri istenecek. Değerlendirme, tıklama ve sipariş tahminlerinin doğruluğu üzerinden yapılacak.

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan 20 takım, 13-14 Eylül'de Trendyol Campus'te düzenlenecek fiziksel Hackathon'a katılmaya hak kazanacak. Buradaki final etabında takımlar, kullanıcı sorgularını anlamlandıran ve ilgili ürünleri sıralayabilen bir sistemin yanı sıra sade ve işlevsel bir arayüz tasarımı geliştirecek.

Yarışmanın değerlendirme süreci iki aşamalı puanlama sistemiyle belirlenecek. İlk aşamada Kaggle skorunun ağırlığı yüzde 40 olurken, fiziksel Hackathon'da sunulan çözümün demo kalitesi yüzde 30, uygulanabilirliği yüzde 20, yenilikçilik düzeyi yüzde 10 oranında sonuca etki edecek.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlardan birinci 120 bin TL, ikinci 100 bin TL, üçüncü 90 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknofest, Teknoloji, Trendyol, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji E-Ticaret Hackathonu'na Başvurular Başladı - Son Dakika

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