EA, Star Wars oyunlarında karışıklık: Birini iptal etti, diğerini devam ettiriyor

Teknoloji

Oyun endüstrisi son aylarda büyük bir krizin içine girmiş durumda. Özellikle büyük bütçeli yapımların beklenen satış rakamlarına ulaşamaması, şirketlerde hareketlilik yarattı. Bu kapsamda EA'in bir Star Wars oyununu iptal ettiği, bir diğerini ise devam ettirdiği bildirildi.

Strateji tabanlı Star Wars oyunu çıkacak

EA, geçtiğimiz hafta Respawn tarafından geliştirilen ve henüz duyurulmamış bir Star Wars oyununu iptal etti. Bunun üzerine serinin birçok hayranı yaklaşmakta olan diğer Star Wars oyunlarının akıbetini merak etmeye başladı.

Ancak Bit Reactor, geliştirilmekte olan strateji tabanlı Star Wars oyunu için yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu. Bit Reactor'ün paylaşımına göre strateji oyunu iptal edilmedi. Sektördeki dalgalanmanın farkında olan stüdyo, oyunu geliştirmeye devam ediyor.

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EA tarafından yürütülen yeniden yapılanmadan etkilenmediklerini açıkladı. Bu karar aslında oldukça dikkat çekici. Çünkü Bit Reactor ve Respawn, geçtiğimiz yıldan bu yana ortaklık içindeydi. Ancak EA'in strateji tabanlı Star Wars oyunu için beklentileri devam ediyor.

Respawn'ın geliştireceği oyun, FPS-aksiyon türünde olacaktı. Henüz oyundan resmi bir fragman gelmemiş olsa da, erken aşamalarında iptal edilmesi stüdyoda değişikliğe gidileceğini gösteriyor. Respawn'ın Jedi: Fallen Order ve Titanfall 2 gibi yapımları üstlendiğini hatırlatalım.

Bit Reactor'ün oyunu için henüz herhangi bir lansman tarihi verilmedi. Ancak oyuncular tarafından beklenen strateji projesinin iptal edilmemesi bile oldukça sevindirici.

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