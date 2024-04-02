Electronic Arts\'ın resmi uygulaması EA App, macOS platformunda yerini alacak

Electronic Arts firmasının resmi uygulaması EA App, macOS platformunda da bir önceki uygulama olan Origin'in yerini alacak. Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, aplikasyon son sürümüyle çok daha stabil, hızlı ve entegre bir kullanıcı deneyimi sunacak. Tüm Electronic Arts yapımlarını içeren uygulamanın macOS için de gelecek olması, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
EA App, macOS platformuna merhaba diyecek
Şirketin birçok oyununun ve hizmetinin direkt olarak kullanılmasına imkan veren uygulama, gün geçtikçe kullanıcı sayısını artırıyor. EA App'e özel çeşitli indirim ve kampanyaların da yapılmaya devam edileceği söylenirken, aplikasyon sayesinde kendi EA oyun kütüphanenizi oluşturabiliyor ve son hızda oyun indirebiliyorsunuz. Halihazırda Origin uygulamasını kullanmakta olan Mac sahipleri ise, değişimin nasıl olacağı hakkında şimdiden küçük bir endişe yaşamaya başladı.
Ancak Electronic Arts yönetimi değişimin oldukça kolay olacağını, Origin kullanıcılarının yeni güncelleme kapsamında sadece belirtilenleri yapması gerektiğini açıkladı. Bu kullanıcıların tüm verilerinin sağlıklı bir şekilde EA App'e taşınacağının da garantisi verilmiş durumda.
Herhangi bir sorun yaşandığı takdirde ise, EA destek ekibinin konuya anında müdahil olacağı belirtiliyor. Yeni uygulamanın, eskisine oranla her yönden daha iyi bir deneyim sunacağı da söylenmekte. Günün sonunda, yaşanan bu gelişmenin oyuncuların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce EA App iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz Electronic Arts oyunları oynuyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
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