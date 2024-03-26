Exitcom Campus: Mühendislik ve diğer alanlardaki öğrencilere staj ve istihdam fırsatları sunan bir program

Exitcom Recycling ve Co-Founder Academy iş birliğiyle, mühendislik ve diğer alanlardaki öğrencilere yönelik Exitcom Campus programı, staj ve istihdam fırsatları sunarak sürdürülebilirlik bilinci ve yenilikçi beceriler kazandırmak amacıyla duyuruldu.
Exitcom Campus ile yeşil teknolojinin geleceğinde sen de yer al!
Exitcom Campus, teknolojinin ve sürdürülebilir enerjinin geleceğine odaklanan öncü bir eğitim programı sunuyor. Program, 1 Nisan 2024 tarihine kadar sürecek kayıt dönemiyle birlikte mühendis adayları ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren üniversite kulüpleri üyeleri için benzersiz bir program sunuyor.
128 saatlik detaylı ve çeşitlendirilmiş bir müfredatı kapsayan bu program, katılımcılara sürdürülebilir gelişim, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yapay zeka ve e-mobility gibi alanlarda derinlemesine bilgi ve tecrübe sunacak.
Hakkı Alkan'dan yeni girişim: Co-Founder.Academy!
Programın içeriğinde, 40 saatlik ileri düzey yetkinlik dersleri, 20 saatlik uygulamalı teknik eğitim, 20 saatlik birebir mentorluk görüşmeleri ve 48 saatlik bir bitirme projesi hazırlama süreci bulunmaktadır. Katılımcılar, bu eşsiz eğitim süreci boyunca, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanında önemli kazanımlar elde ederken gerçek dünya senaryoları üzerinde çalışarak bilgilerini uygulama fırsatı bulacaklar.
Exitcom Campus, sektörde tanınan profesyoneller ve deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde, katılımcıların sürdürülebilir inovasyonun karmaşık manzarasına derinlemesine dalış yapmalarını sağlayacak. Programı başarıyla tamamlayan her katılımcı, kendi alanlarında fark yaratacak Exitcom Campus Başarı Sertifikası ve Co-Founder Academy Katılım Sertifikası almaya hak kazanacak. Bu sertifikalar, hem profesyonel kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlayacak hem de sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlıklarını ve yetkinliklerini resmi olarak kanıtlayacak.
Ayrıca, program, katılımcılara girişimcilik, sürdürülebilir iş modelleri, etkili zaman yönetimi, değişim yönetimi, yenilik gibi kritik konularda önemli bilgiler sunacak. Katılımcılar, bu bilgilerle donanarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma ve sektördeki yeniliklere öncülük etme konusunda ilham alacak.
Exitcom Campus, sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji konusunda kendini geliştirmek ve bu alanda bir kariyer inşa etmek isteyen her bireyi, bu eşsiz fırsattan yararlanmaya ve kendi potansiyellerini maksimum seviyede kullanmaya davet ediyor. Program sonunda Exitcom Recycling'de staj ve istihdam fırsatı başta olmak üzere yurt dışı teknik gezi programlarıyla başarılı katılımcılar programdan oldukça fayda alacak.
Programa başvurmak ve daha fazla bilgi edinmek isteyenler, buraya tıklayarak Ön Kayıt Formu'nun doldurabilir. Bu program, katılımcılara sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları sürdürülebilir bir gelecek yaratma yolunda etkili adımlar atmaya teşvik edecek. Kariyerinizde sıra dışı bir adım atmak ve sürdürülebilir bir dünyanın parçası olmak için şimdi harekete geçin.
Son Dakika › Teknoloji › Exitcom Campus: Mühendislik ve diğer alanlardaki öğrencilere staj ve istihdam fırsatları sunan bir program - Son Dakika
Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2023 yılında, yerli ve yabancı 16 bin 433 patent, 3 bin 400 faydalı model, 183 bin 149 marka ve 58 bin 76 tasarım olmak üzere toplam 261 bin 58 başvuru yapıldı. İstanbul, patent başvurularında 3 bin 526 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Uluslararası patent başvurularında ise yüzde 25 artış yaşandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldiği programda Türk milletinin havacılık alanında gerçekleştirdiği başarıları vurguladı.
Realme, akıllı telefon işindeki çalışmalarına devam ediyor. Çinli üreticinin bir sonraki hedefi ise Realme GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürmek. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar modelle ilgili kritik teknik detayları ortaya koyuyor. Realme GT Neo 6 SE'nin canlı görüntüsü lansman öncesi ortaya çıktı. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Ön tarafta ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak. Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak. Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim.
Apple'ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısı, Avrupa Komisyonu tarafından DMA'ya uymayabileceği gerekçesiyle soruşturma altına alındı. Bu durum, küçük geliştiriciler için endişe kaynağı olabilir.
Apple'ın yeni iPhone 16 Pro modelinde kullanılacak olan Apple A18 Pro işlemcisinin Geekbench puanları sızdırıldı. Yapılan testlerde, A17 Pro'ya kıyasla yüzde 22 ve yüzde 28 daha hızlı olduğu görüldü. Bu da yeni modelin en azından kağıt üzerinde yüzde 20'lik bir performans artışı sağlayacağını gösteriyor. Ayrıca, iPhone 16 serisinde ekran altı Face ID teknolojisinin kullanılmayacağı belirtildi.
Xiaomi, otomotiv sektörüne giriş yaparak SU7 modelini tanıttı. Şirketin CEO'su Lei Jun, aracın fiyatının 69 bin doların üzerinde olmayacağını açıkladı. Xiaomi'nin SU7 modeli, 28 Mart'ta tüm detaylarıyla duyurulacak.
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin önümüzdeki hafta sonu boyunca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerinden ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu. Etkinlik 28 Mart Perşembe günü başlayacak ve 1 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Ücretsiz deneme sürümüne erişmek için abonelik gerekmeyecek, ancak toplam oyun süresi 5 saatle sınırlı olacak. Oyunun yenilenen hali ve güncellemeleri de gösterilecek.
Samsung, tablet pazarındaki çalışmalarını sürdürerek Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelini tanıttı. Orta segment teknik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken tablet, 10,6 inçlik bir ekran, S-Pen desteği, 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, çift hoparlör ve Dolby Atmos desteği gibi özellikler sunuyor. Tablet, 4 GB RAM, 64 veya 128 GB dahili depolama, microSD kart yuvası ve 7.040 mAh'lik pil ile geliyor. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) modeli WiFi ve LTE olmak üzere iki versiyona sahip olacak ve Oxford Gri, Nane ve Şifon Pembe renk seçenekleri sunacak. Fiyatı henüz açıklanmadı.
Çinli üretici Xiaomi, HyperOS güncellemesinin dağıtımını hızla sürdürüyor. Redmi Note 13, Redmi 13C/POCO C65 ve Redmi Note 11 Pro 5G/POCO X4 Pro 5G modelleri için yeni güncelleme kullanıma sunuldu. Güncelleme, Şubat 2024 güvenlik yamasını içeriyor ve boyutu 4 ila 5 GB arasında değişiyor. HyperOS, daha az güç tüketen ve daha az bellek kullanan bir yapıya sahip olacak.
Apple, macOS Sonoma 14.4.1'i pazartesi akşamı indirmeye sundu. Bu güncelleme, USB-C hub'larının ve Java uygulamalarının sorunlarını düzeltiyor ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. macOS Sonoma 14.4.1, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?