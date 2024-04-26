Formula E'nin Yeni Gen 3 EVO Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Formula E'nin Yeni Gen 3 EVO Modeli Tanıtıldı

Formula E\'nin Yeni Gen 3 EVO Modeli Tanıtıldı

Formula E'nin yeni Gen 3 EVO modeli, 4 çekerli ve aerodinamik güncellemelerle birlikte tanıtıldı. Yüksek performansıyla dikkat çeken araç, Gen 3 serisine göre %36 daha fazla performans sağlıyor. Ayrıca yeni nesil lastikler sayesinde daha iyi yol tutuşu elde ediliyor. Bu gelişmelerle birlikte Formula E'nin yeni nesil elektrikli yarış arabalarıyla başarılı olması bekleniyor.

26.04.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gündemden düşmeyen Formula E markası, bu kez yeni Gen 3 EVO modeli ile konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan elektrikli araç, tam 4 çekerli olacak ve başta aerodinamik olmak üzere birçok farklı alanda güncelleme alacak.

Gen 4 serisinin çıkmasına oldukça uzun bir süre olduğunu düşünürsek, Gen 3 EVO'nun uzun bir süre segmentini domine edeceğini söyleyebiliriz. Modelin dayanıklılık olarak da emsallerine oranla çok daha iyi performans vereceği, en zorlu şartlarda bile konforlu bir sürüş deneyimi sunacağı söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Formula E, Gen 3 EVO modeli ile gündemde

0'dan 100 kilometreye yalnızca 1.86 saniyede ulaşabilen elektrikli araç, yüksek hız kapasitesiyle bilinen standart Formula 1 modelinden %30 daha fazla performans sağlıyor. Bu fark bir önceki nesil olan Gen 3'e oranla ise tam %36 olarak belirlendi. Burada yeni nesil 4×4 teknolojisinin büyük bir fark yarattığı söylenirken, önümüzdeki dönemde de birçok yarış aracında 4 çekerli motor sistemi görebiliriz. Ayrıca model tarafında da küçük de olsa bir makyaj gördü. Bu sayede küçük de olsa bir hız avantajı yaşanacağı öngörülüyor.

Gen 3 EVO'da kullanılan yeni nesil lastiklerin de %10 daha fazla yol tutuşu sağladığı belirtilirken, oldukça küçük gibi görünen bu farkın rekabetçi yarışlarda büyük bir fark yaratacağı öngörülüyor. 320 km/h seviyesinde bir maksimum hıza sahip olan aracın, çeşitli yazılım güncellemeleriyle daha da iyi hale gelebileceği iddia ediliyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

BMW'nin yerini mi alacak? Huawei'den elektrikli otomobil, Stelato!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Formula E yeni nesil elektrikli yarış arabalarıyla başarılı olabilecek mi? Siz Formula 1 yarışlarını yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Formula E'nin Yeni Gen 3 EVO Modeli Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:41 Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar’a geri döndü Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: Formula E'nin Yeni Gen 3 EVO Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement