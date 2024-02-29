Samsung Galaxy Z Fold 6\'nın Render Görüntüleri Sızdırıldı

Yılın Samsung'un en yeni sızıntılarını ve render görüntülerini gördüğümüz dönemine gelmiş bulunmaktayız. Galaxy Z Fold 6, render görüntüleri sızdırılmasıyla karşımıza çıktı. Gelin tasarımına birlikte göz atalım.
Samsung Galaxy Z Fold 6 render görüntülerinde köşeli karşımıza çıkıyor
OnLeaks tarafından SmartPrix aracılığıyla paylaşılan yeni render görüntüleri, yaklaşan Galaxy Z Fold 6'nın çok hafif bir tasarım değişikliği yaşadığını gösteriyor. İlk dikkat çeken şey genel şekil. Render sızıntısında, Galaxy Z Fold 6'nın her köşesi rahatlıkla görülebiliyor ve önceki modele göre çok daha keskin kenarlara sahip.
Galaxy Z Fold 5, hafif yuvarlak kenarlara sahipti. Galaxy Z Fold 6'ya ait renderlar karşımıza çıkarıyor ki bu model, S24 Ultra veya eski bir Galaxy Note'tan esinlenen bir tasarıma sahip.
Katlanabilir ekranın dış kenarları da telefona dik olarak kare şeklinde konumlandırılmış. Bu da aynı S24 ve S24+ gibi kenarları düzleştirerek telefona daha modern bir görünüm kazandırıyor.
Galaxy Z Fold 6'nın beklenenden biraz daha geniş olması bekleniyor. 153.5 x 132.5 mm boyutunda olacak. Genişlik farkı, yan tarafında 2,6 mm, katlandığında ise 1,3 mm boyuta sahip. Fold 6, benzer ancak daha az aşırı bir farkla biraz daha kısa görünüyor. Açıkken kalınlığı 6.1 mm olan aynı kalınlıkta olduğu ve yine bir S Pen yeri olmadığı görülüyor.
Samsung, HBM3E belleği tanıttı
Daha önceki sızıntılar, Fold 6'nın dış ekranının en-boy oranını ayarlaması muhtemel olduğunu belirtmişti. Eğer bu yeni özellikler ve renderlar doğruysa, bu değişikliğin beklediğimiz kadar önemli olmayabileceği görünüyor. Sızdırılan görüntülerde ön ekran, Fold 5'te olduğundan biraz daha geniş görünüyor.
Ayrıca, daha uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold 6 varyantıyla ilgili söylentiler de mevcut. Bu durumda cihazın beklenen değiştirilmiş ön ekran görüntü en-boy oranını sunması da muhtemel. Şu anda pek çok şey belirsizliğini koruyor, ancak Samsung'un bu yıl Galaxy Z Fold 6'yı tanıtacağında detaylar belirginleşecek.
Siz ne Galaxy Z Fold 6 render görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Z Fold 6'nın Render Görüntüleri Sızdırıldı - Son Dakika
Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.
Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, "Her tarafa şikayet ettik. Biz yandık, siz yanmayın" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, resmi sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, EURO 2024 hakkında konuştu. Montella, Arda Güler'in az süre aldığını belirterek, daha fazla oynamasını umduklarını söyledi.
8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma 25 Nisan'a ertelenirken, kazada yakınlarını kaybedenler kararı "Hak, hukuk, adalet" sözleriyle protesto etti. Duruşmanın ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 yendikten sonra sarı-lacivertli taraftarların küfürlerine maruz kaldı. Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı şarkıyla tepkisini gösterdi.
Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketine göre; Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti.
Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Siyah derin göğüs dekolteli mini bir kıyafet tercih eden Erçel, şıklığıyla büyük ilgi topladı.
Vietnam'da bir işletme sahibinin dükkana giren şahıs tarafından ateşe verildiği görüntüler infial yarattı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde işletmecinin bir anda alevler içinde kaldığı ve ateşin kameraya kadar yükseldiği anlar yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?