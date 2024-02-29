Samsung Galaxy Z Fold 6\'nın Render Görüntüleri Sızdırıldı

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Yılın Samsung'un en yeni sızıntılarını ve render görüntülerini gördüğümüz dönemine gelmiş bulunmaktayız. Galaxy Z Fold 6, render görüntüleri sızdırılmasıyla karşımıza çıktı. Gelin tasarımına birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy Z Fold 6 render görüntülerinde köşeli karşımıza çıkıyor

OnLeaks tarafından SmartPrix aracılığıyla paylaşılan yeni render görüntüleri, yaklaşan Galaxy Z Fold 6'nın çok hafif bir tasarım değişikliği yaşadığını gösteriyor. İlk dikkat çeken şey genel şekil. Render sızıntısında, Galaxy Z Fold 6'nın her köşesi rahatlıkla görülebiliyor ve önceki modele göre çok daha keskin kenarlara sahip.

Galaxy Z Fold 5, hafif yuvarlak kenarlara sahipti. Galaxy Z Fold 6'ya ait renderlar karşımıza çıkarıyor ki bu model, S24 Ultra veya eski bir Galaxy Note'tan esinlenen bir tasarıma sahip.

Katlanabilir ekranın dış kenarları da telefona dik olarak kare şeklinde konumlandırılmış. Bu da aynı S24 ve S24+ gibi kenarları düzleştirerek telefona daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Galaxy Z Fold 6'nın beklenenden biraz daha geniş olması bekleniyor. 153.5 x 132.5 mm boyutunda olacak. Genişlik farkı, yan tarafında 2,6 mm, katlandığında ise 1,3 mm boyuta sahip. Fold 6, benzer ancak daha az aşırı bir farkla biraz daha kısa görünüyor. Açıkken kalınlığı 6.1 mm olan aynı kalınlıkta olduğu ve yine bir S Pen yeri olmadığı görülüyor.

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Daha önceki sızıntılar, Fold 6'nın dış ekranının en-boy oranını ayarlaması muhtemel olduğunu belirtmişti. Eğer bu yeni özellikler ve renderlar doğruysa, bu değişikliğin beklediğimiz kadar önemli olmayabileceği görünüyor. Sızdırılan görüntülerde ön ekran, Fold 5'te olduğundan biraz daha geniş görünüyor.

Ayrıca, daha uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold 6 varyantıyla ilgili söylentiler de mevcut. Bu durumda cihazın beklenen değiştirilmiş ön ekran görüntü en-boy oranını sunması da muhtemel. Şu anda pek çok şey belirsizliğini koruyor, ancak Samsung'un bu yıl Galaxy Z Fold 6'yı tanıtacağında detaylar belirginleşecek.

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