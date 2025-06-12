Girişimciler Vivatech Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika
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Teknoloji

Girişimciler Vivatech Fuarı'nda Buluştu

Girişimciler Vivatech Fuarı\'nda Buluştu
12.06.2025 10:09
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PHARMUP Girişimcilik Programı mezunları, Paris'teki Vivatech Fuarı'nda yeniliklerini sergiledi.

PHARMUP Girişimcilik Programı kapsamında girişimciler, 6'ncı dönem Demo Day'in tamamlanmasının ardından 11-14 Haziran tarihleri arasında Paris'te düzenlenen Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı VivaTech'i deneyimleme fırsatı buldu. Hızlandırma ve eğitim destekleri sunan program ile girişimci mezunlar Vivatech'e katılma olanağı yakalıyorlar. Fuar her sektörden girişimleri, inovasyon profesyonellerini, yatırımcıları ve kurumları bir araya getiriyor.

Bütüncül sağlık hizmetlerini dijital olarak sunan Hidoctor, AI destekli ebeveynlik platformu ile kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayan Cubtale, küçük ölçekli sağlık işletmeleri için hasta edinimi ve klinik yönetimini dijitalleştiren Medibulut ve nörodejeneratif hastalıklarda ve bilişsel bozuklarda erken tanı ve kişiselleştirilmiş beyin sağlığı önerileri sunan Beynex, bu yıl program kapsamında, Vivatech Fuarı'na katılan girişimler oldu.

CARE4RARE MEZUNLARI VİVATECH'TE

Vivatech'e yeni mezunların yanı sıra Sanofi'nin PharmUp projesinin tematik programlarından biri olarak ilk kez 2023 yılında başlatılan Care4Rare programının mezunları da davet edildi.

Medikal cihazlardan biri olan TAK kateterleri, ev ortamında kullanıcı tarafından en az 10 kez sterilize edilip tekrar kullanımını sağlayacak Inorare, yapay zeka destekli mobil ultrason teknolojisi ile kanser vakalarının tespitini mümkün kılan teknolojisiyle Pons, yapay zeka tabanlı karar destek mekanizması RareSum Vivatech'e katılan Care4Rare mezunları arasında yer aldı.

Sanofi, Care4Rare programı ile Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na uygun birçok dijital çözüm ve paydaşlarla iş birliği fırsatları yaratmayı, lizozomal depo hastalıkları başta olmak üzere nadir hastalıklar alanındaki hastaların tanı, tedavi ve günlük yaşam süreçlerindeki öncelikli sorunlarına girişimci gözü ile çözümler bulmayı hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "PharmUp Girişimcilik Programına 2019'dan bu yana 300 girişim başvuru yaptı. Tedavi çözümleri sunan girişimlerin 27'si programdan mezun oldu, bu mezunlardan yüzde 87'si ise ürünlerini ticarileştirdi veya pazara sundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Paris, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Girişimciler Vivatech Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika

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