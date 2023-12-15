Google Haritalar, yeni gizlilik güncellemesi sayesinde,kullanıcılara platformdaki bilgilerini kontrol etmeleri için yeni yollar sunacak. Geçmişteki aramaları ve fotoğrafları tek seferde silmenize olanak tanıyacak. Bu yeni güncelleme bazılarının hiç hoşuna gitmeyecek. İşte detaylar…

Google Haritalar yeni gizlilik güncellemesi birçok kolaylığı beraberinde getirecek!

İlk olarak uygulama, geçmişte gittiğiniz yerleri, oraya gittiğiniz tarihi ve ziyaret ettiğiniz süreyi görebileceğiniz son etkinliklerinizi tek bir merkezi konumda toplamaya başlayacak. Böylece arama geçmişinizi tek bir yerde bulabileceksiniz. Hatta aynı merkezde aramalarınızı, yol tariflerinizi ve paylaşımlarınızı silebileceksiniz.

Google'ın duyurusuna göre yaptığınız işlemleri tek tek veya tek seferde tamamını silebileceksiniz. Ekranda nelerin atılacağını bildiren bir pencere açılacaktır. Veri paketi, bir konum hakkında yaptığınız fotoğrafları, incelemeleri, geri bildirim raporlarını, kayıtlı listeleri hatta daha fazlasını yeni güncellemeyle birlikte görebileceksiniz.

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Google Haritalar'daki mavi noktaya dokunduğunuzda artık zaman çizelgesi ve konum geçmişi özellikleri için bir ayarlar menüsü açılacak. Böylece bu menüye girdiğinizde her iki aracın açık olup olmadığını ve uygulamanın cihazınızın konumuna erişimi olup olmadığını görebileceksiniz. Zaman çizelgesi, gittiğiniz tüm yerlerin kaydını tutmak için konum geçmişinden elde edilen verileri kullanır.

Silme aracı ve mavi nokta menüsü önümüzdeki haftalarda Android ve iOS telefonlarda kullanıma sunulmaya başlayacak .

Bir güncelleme daha var. Ancak gelecek yıla kadar çıkmayacak. Yaklaşan bu özellik, insanların zaman çizelgesi kayıtlarını Google'ın bulutunda bırakmak yerine doğrudan cihazlarına kaydetmelerine imkan tanıyacak.

Arkanızda iz bırakmak istemiyorsanız bilgilerinizin bir kısmını veya tamamını bir kerede silebilirsiniz. Bunun tersine, kullanıcılar verilerini istedikleri zaman şirket sunucularına yedekleyebilirler. Ayrıca şirket her şeyi şifreleyecek. Bu sayede hiç kimse, hatta Google bile bunlara göz atamayacak.

Google konum geçmişinde küçük bir değişiklik daha yaptı. Otomatik silme işlevini artık 18 ay yerine 3 aya ayarladı. Daha uzun bir süreye geri dönmek isterseniz varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.