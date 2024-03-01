Google Kişiler widget'ı kullanıcılara mesajları görüntüleme seçeneği sunacak - Son Dakika
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Google Kişiler widget'ı kullanıcılara mesajları görüntüleme seçeneği sunacak

Google Kişiler widget\'ı kullanıcılara mesajları görüntüleme seçeneği sunacak

Google Kişiler, kullanıcılara metin mesajlarını doğrudan ana ekranlarında görüntüleme imkanı sunan bir widget güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca uygulama tasarımında da değişiklikler yapılıyor. Detaylar haberimizde.

01.03.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
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Google Kişiler widget'ı yakında kullanıcılara doğrudan ana ekranlarında kişilerin gönderdiği mesajları görüntüleme seçeneği sunacak. Ayrıca keşfedilene göre uygulamanın kendisi de ufak bir tasarım değişikliğinden geçiyor. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

Google Kişiler widget'ında artık mesajlar da görülebilecek

Google Kişiler, kullanıcıların metin mesajlarını doğrudan ana ekranlarında görüntülemelerine izin veren bir widget güncellemesi üzerinde çalışıyor. Özellik ile birlikte belirli bir kişiden gelen en son mesajı görüntülemek ve yanıtlamak için Kişilerin bildirim erişimine izin verilmesi gerekecek

Google Kişiler widget'ı kullanıcılara mesajları görüntüleme seçeneği sunacak

Ek olarak ana Kişiler ekranının telefon, e-posta ve şirket simgelerinin üç nokta menüsünün arkasına taşındığı da görülüyor. Yani tasarım değişikliğine gidilmiş. Google Kişiler, yakında mesajlaşma uygulamasını açmadan mesajlarınızı görebileceğiniz bir ana ekran widget'ına sahip olabilir.

Bu özellik, Google Kişiler uygulamasının 4.26 sürümünde geliştirici ayarları açılarak keşfedildi. Google Kişiler widget 'ı, kullanıcıların belirli kişilerle sohbetlerini doğrudan ana ekrandan görmelerine olanak sağlayacak. Mevcut Google Kişiler widget 'ı ile sadece kişinin kendisini görüyorsunuz ve dokunduğunuzda ilgili sohbet penceresine aktarılıyorsunuz.

Özelliğin arkasındaki fikir, tahmin edebileceğiniz gibi sık iletişimde olduğunuz kişilerin mesajlarını vakit kaybetmeden görebilmek. ve görünüşe göre Google, WhatsApp'ın yerini alarak ana mesajlaşma uygulaması olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Ayrıca Kişiler uygulamasında görsel bir değişiklik de tespit edildi. Telefon, e-posta ve şirket simgeleri, üç nokta menüsünün arkasına taşınıyor. Bu değişiklik, arama çubuğunda yeni bir "+" simgesine yer açmış ve kullanıcıların yeni kişi eklemesini daha basit hale getiriyor.

E-posta ve etiket gibi kişi ayrıntılarıyla etkileşime girdiğinizde, genellikle hamburger menüsü aracılığıyla erişilebilen kenar çubuğunun yerine çeşitli seçeneklerle dolu kullanışlı bir alt sayfaya erişilecek. Şu anda, bu özellikler test aşamasında. Beğendiniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Google Kişiler widget'ı kullanıcılara mesajları görüntüleme seçeneği sunacak - Son Dakika
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