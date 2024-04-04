Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor

Google Mesajlar Android 15 Beta\'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor

Google Mesajlar'ın Android 15 Beta sürümünde test edilen yeni özellik sayesinde, Android kullanıcıları uydu bağlantısı aracılığıyla SMS gönderebiliyor. Bu özellik, özellikle şebeke veya Wi-Fi bağlantısı olmayan bölgelerde iletişimi kolaylaştıracak. Ancak, özellik yalnızca metin mesajları için geçerli olacak ve fotoğraf veya video gönderimi mümkün olmayacak. Bu özelliğin Android 15 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

04.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google Mesajlar'ın test ettiği yeni özellik sayesinde, şebeke veya Wi-Fi bağlantısı olmayan bölgelerde bile, Android kullanıcıları uydu bağlantısı aracılığıyla SMS gönderebiliyor. Bu özellik Android 15 beta sürümü kullanan bazı kullanıcılara sunuldu. İşte detaylar…

Google Mesajlar Android 15 Beta uygulamasında uydu üzerinden SMS gönderme özelliği test ediliyor

Google Mesajlar'ın uydu bağlantısı ile SMS gönderme özelliği, özellikle uzak veya izole bölgelerdeki insanlar için önemli bir iletişim aracı olacak. Google, Android kullanıcılarının uydu bağlantıları üzerinden metin mesajları göndermelerini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Bu yeni özellikle, şebeke ve Wi-Fi sinyallerinin olmadığı uzak bölgelerde iletişim kolaylaşacak.

Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor

Bu keşif Google Mesajlar uygulamasının Android 15 Beta sürümü 20240329_01_RC00'da yapıldı. Program kodu, bu uydu bağlantısının NTN (Karasal olmayan ağ) üzerinden kurulabileceğini gösteriyor. Ancak bu özellik yalnızca metin mesajları için geçerli olacak; fotoğraf ve video gönderimi mümkün olmayacak.

Google Mesajlar'a yapay zeka ile sohbet özelliği geliyor!

Ayrıca mesajların gönderilmesi sırasında gecikmeler yaşanabilir. Yine de uydu bağlantısı, sinyal olmayan bölgelerde mesaj gönderme olanağı sağlayarak, özellikle acil durumlarda hayati öneme sahip olabilir. Ancak, bu uydu SMS özelliği henüz test aşamasında olduğundan, geniş çaplı kullanıma sunulması ve çalışma şekli hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi bir duyuruyu beklemek gerekiyor.

Google Mesajlar'ın yeni uydu bağlantısı ile SMS gönderme özelliğinin, Android 15'in yayınlanmasıyla birlikte kullanıma sunulması bekleniyor, tabii ki nihai onayı alırsa. Bazı geliştiriciler, Android 15'e erişim sağladıktan sonra "Otomatik olarak uyduya bağlandı" şeklinde bir bildirim aldılar.

Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor

Bu özellik, Google'ın teknolojik inovasyon ve erişilebilirlik alanındaki çabalarını gösteriyor ve Android ekosisteminin geleceğine dair ipuçları veriyor. Google Mesajlar uygulamasının Android için geliştirdiği bu uydu üzerinden SMS gönderme özelliği, mobil ağ ve Wi-Fi erişiminin olmadığı uzak veya kırsal bölgelerde iletişim imkanlarını genişletebilir.

Bu yenilik, özellikle acil durumlar ve doğal afetlerde hayat kurtarıcı bir araç olabilir. Ayrıca, bu teknolojinin Android 15 ile entegrasyonu, mobil iletişim teknolojisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir ve kullanıcılara daha geniş bir bağlantı erişimi sunabilir.

Bu özellik, Google'ın teknolojik yenilikler alanındaki liderliğini ve mobil iletişimdeki sınırları zorlama hedefini vurguluyor. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Google, SMS, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Workup4Future Demo Day ile tamamlandı
    12:39 Workup4Future Demo Day ile tamamlandı

    Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.

  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere Teknoloji Hangarı Projesi ile destek olacak
    12:22 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere Teknoloji Hangarı Projesi ile destek olacak

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere kendi projelerini yapma ve geliştirme imkanı sunacak Teknoloji Hangarı Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi. Proje, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kurulacak ve gençlerin hizmetine sunulacak.

  • LinkedIn Android uygulamasına oyun eklenecek
    11:11 LinkedIn Android uygulamasına oyun eklenecek

    LinkedIn'ın Android uygulamasının kaynak kodlarında oyun ekleneceğine dair işaretler bulundu. Crossclimb, Queens ve Pinpoint gibi oyun isimleri geçiyor. Ayrıca liderlik tablosu ve oyun bildirimleri de yer alacak. Ne zaman erişilebileceği henüz belirsiz.

  • Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor
    11:11 Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor

    Spotify, milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital müzik uygulamalarından birisi. Şirket, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi ile pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni planlar arasında sadece şarkı dinlemeye izin veren ve podcast içeriklerine erişim sağlamayan bir seçenek bulunuyor. Ayrıca, en yüksek fiyatlı seçenek olan 'Supremium' ile Hi-Fi dinleme imkanı sunulacak. Spotify'ın mevcut planlar için fiyat artışı yapmayı planladığı da iddia ediliyor. Zamın Türkiye'yi de etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belirsiz.

  • WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü! Kullanıcılar Şikayetçi
    11:10 WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü! Kullanıcılar Şikayetçi

    Teknoloji devi Meta'nın popüler uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook için erişim sağlanamadığına dair şikayetler gelmeye başladı. Downdetector'e göre uygulamalar dünya genelinde çöktü ve ne zaman tekrar erişime açılacakları belirsiz.

  • PCI Express 7.0 için tarih verildi
    11:10 PCI Express 7.0 için tarih verildi

    Intel Corporation tarafından geliştirilen Çevre Birimi Bileşen Ara Bağlantısı standardı (PCI), neredeyse tüm masaüstü bilgisayarlarda bulunan endüstri standardı, yüksek hızlı bir veri yoludur. Grafik kartları, ses kartları, ağ kartları gibi birçok bileşende kullanılır. Uzun zamandır yeni sürümü beklenen PCI Express teknolojisinin 7.0 sürümü için tarih verildi.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
11:26 Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:53:13. #1.13#
SON DAKİKA: Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement