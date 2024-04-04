Google Mesajlar Android 15 Beta\'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor

Google Mesajlar'ın test ettiği yeni özellik sayesinde, şebeke veya Wi-Fi bağlantısı olmayan bölgelerde bile, Android kullanıcıları uydu bağlantısı aracılığıyla SMS gönderebiliyor. Bu özellik Android 15 beta sürümü kullanan bazı kullanıcılara sunuldu. İşte detaylar…
Google Mesajlar Android 15 Beta uygulamasında uydu üzerinden SMS gönderme özelliği test ediliyor
Google Mesajlar'ın uydu bağlantısı ile SMS gönderme özelliği, özellikle uzak veya izole bölgelerdeki insanlar için önemli bir iletişim aracı olacak. Google, Android kullanıcılarının uydu bağlantıları üzerinden metin mesajları göndermelerini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Bu yeni özellikle, şebeke ve Wi-Fi sinyallerinin olmadığı uzak bölgelerde iletişim kolaylaşacak.
Bu keşif Google Mesajlar uygulamasının Android 15 Beta sürümü 20240329_01_RC00'da yapıldı. Program kodu, bu uydu bağlantısının NTN (Karasal olmayan ağ) üzerinden kurulabileceğini gösteriyor. Ancak bu özellik yalnızca metin mesajları için geçerli olacak; fotoğraf ve video gönderimi mümkün olmayacak.
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Ayrıca mesajların gönderilmesi sırasında gecikmeler yaşanabilir. Yine de uydu bağlantısı, sinyal olmayan bölgelerde mesaj gönderme olanağı sağlayarak, özellikle acil durumlarda hayati öneme sahip olabilir. Ancak, bu uydu SMS özelliği henüz test aşamasında olduğundan, geniş çaplı kullanıma sunulması ve çalışma şekli hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi bir duyuruyu beklemek gerekiyor.
Google Mesajlar'ın yeni uydu bağlantısı ile SMS gönderme özelliğinin, Android 15'in yayınlanmasıyla birlikte kullanıma sunulması bekleniyor, tabii ki nihai onayı alırsa. Bazı geliştiriciler, Android 15'e erişim sağladıktan sonra "Otomatik olarak uyduya bağlandı" şeklinde bir bildirim aldılar.
Bu özellik, Google'ın teknolojik inovasyon ve erişilebilirlik alanındaki çabalarını gösteriyor ve Android ekosisteminin geleceğine dair ipuçları veriyor. Google Mesajlar uygulamasının Android için geliştirdiği bu uydu üzerinden SMS gönderme özelliği, mobil ağ ve Wi-Fi erişiminin olmadığı uzak veya kırsal bölgelerde iletişim imkanlarını genişletebilir.
Bu yenilik, özellikle acil durumlar ve doğal afetlerde hayat kurtarıcı bir araç olabilir. Ayrıca, bu teknolojinin Android 15 ile entegrasyonu, mobil iletişim teknolojisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir ve kullanıcılara daha geniş bir bağlantı erişimi sunabilir.
Bu özellik, Google'ın teknolojik yenilikler alanındaki liderliğini ve mobil iletişimdeki sınırları zorlama hedefini vurguluyor. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor - Son Dakika
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