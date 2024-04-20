Google, PaLM API'ı kapatıyor ve ücretli Gemini API'lara geçiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Google, PaLM API'ı kapatıyor ve ücretli Gemini API'lara geçiyor

Google, PaLM API\'ı kapatıyor ve ücretli Gemini API\'lara geçiyor

Google, güçlü yapay zeka modellerine ücretsiz erişim dönemini sonlandırıyor. PaLM API'a ücretsiz erişimi kapatma kararıyla birlikte, kullanıcıları ücretli Gemini API'lara yönlendireceğini duyurdu. Bu karar, birçok geliştirici ve küçük şirket için olumsuz bir haber olarak değerlendiriliyor.

20.04.2024 13:09
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Google, güçlü yapay zeka modellerine ücretsiz erişim dönemini resmen sona erdiriyor. Şirket geliştiricilere gönderdiği yeni bir e-postada, PaLM API'a ücretsiz erişimi 15 Ağustos'ta kapatacağını açıkladı. Bu kapsamda kullanıcıları ücretli Gemini API'lara geçireceğini duyurdu.

Google ücretsiz PaLM API'ı kapatıyor

Özel sohbet botu oluşturmak için kullanılan PaLM API; bu yılın başlarında yenilenen Gemini ile ücretsiz hale getirdi. Bu kapsamda geliştiriciler, Google AI Studio platformu aracılığıyla PaLM modelini ücretsiz kullanmaya devam edebiliyordu.

Google, PaLM API'ı kapatıyor ve ücretli Gemini API'lara geçiyor

15 Ağustos'ta devreye alınacak kapatma kararıyla birlikte, PaLM'a erişmek mümkün olmayacak. Google, Gemini API'ı ücretli şekilde sunarak bu modellerinden para kazanmayı hedefliyor. OpenAI'ın da GPT dil modelinin API'larını ücretli paylaştığını belirtmek gerekiyor.

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Google, PaLM API kullanıcılarını Google Cloud Platform'daki abonelikler aracılığıyla Gemini modellerine yönlendirecek. Fiyatlandırma, 1 milyon token için 7 dolardan başlıyor ve aynı sayıda çıktı için 21 dolara kadar yükseliyor.

API'ların ücretli hale gelmesi, Gemini gibi araçları etkilemeyecek. Google Gemini'a ücretsiz şekilde erişmeye devam edeceksiniz. Sadece Google API'lar üzerinden kendi sohbet botlarını geliştiren kişilerin artık para ödemesi gerekecek.

Google, PaLM API'ı kapatıyor ve ücretli Gemini API'lara geçiyor

Bu karar, birçok bireysel geliştirici ve küçük şirket için kötü bir haber. Google'ın en gelişmiş yapay zeka yeteneklerini ücretsiz şekilde denemenin sonunu işaret ediyor. Öte yandan Gemini'a tam erişim, Google Cloud'un Vertex AI platformu ile sunulmaya devam edecek.

Kaynak: Shiftdelete

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