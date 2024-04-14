Google Pixel 8a Tasarımı Sızdırıldı

Genellikle arama motoru olarak bilinen Google, aslında teknoloji dünyasında birçok alanda faaliyet gösteriyor. Akıllı telefon sektörü de bunlardan birisi. Geçtiğimiz aylarda Google Pixel 8 serisini piyasaya süren teknoloji devi, yakın zamanda ise Pixel 8a modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin diğer üyelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması beklenen Google Pixel 8a modelinin tasarımı sızdırıldı.
Karşınızda Google Pixel 8a tasarımı
Android Headlines tarafından sızdırılan render görüntülerine baktığımızda Google Pixel 8a modelinin nane (mint), porselen (porcelain), obsidyen (obsidian) ve koy (bay) şeklinde dört renk seçeneği ile geleceğini görüyoruz. Bunları açık yeşil, soluk gri, koyu gri ve açık mavi olarak da ifade edebiliriz.
Ortaya çıkan Google Pixel 8a tasarımına baktığımızda Pixel 8 ve Pixel 7a modellerine benzer olacağını görüyoruz. Çeşitli kaynaklar, telefonun köşelerinin selefine kıyasla biraz daha yuvarlak olacağını iddia ediyor. Tabii Pixel serisinin özgü tasarımından dışarı çıkmayacak.
Uygun fiyatlı Google Pixel 8a tanıtım tarihi ortaya çıktı
Daha önce sızan bilgilere göre Google Pixel 8a modeli, Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Cihaz, 6.1 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek.
13 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bulunacak. Bu kurulumsa OIS destekli 64 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameralardan oluşacak. Son olarak cihazın 27W hızında şarjdan beslenecek 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği da sızan bilgiler arasında yer alıyor.
Beklenen Google Pixel 8a özellikleri şu şekilde sıralandı;
Full HD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızıRAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GBArka Kamera64 Megapiksel ana kamera – OIS 13 Megapiksel ultra geniş kameraÖn Kamera13 MegapikselBatarya4.500 mAhKablolu Şarj27W Google Pixel 8a modelinin 500 ila 550 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 8a Tasarımı Sızdırıldı - Son Dakika Amazon Prime Video, Fallout oyunlarına dayanan yeni uyarlama dizisini yayınladı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, kıyamet sonrası dünyasını ve ilgi çekici karakterleriyle izleyicileri etkiledi. Dizi, oyuncu kadrosu ve yüksek puanlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, dizinin ilk bölümü Twitch üzerinden ücretsiz olarak izlenebildi. Fallout hayranları tarafından heyecanla beklenen dizi, oyunun ruhunu ve atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor. İkinci sezon için de büyük beklentiler bulunuyor. Citroen, Basalt Vision adını verdiği yeni nesil SUV aracını resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. C3 serisine oldukça benzediği belirtilen modelin, şimdiden segmentinde iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Araç dinamik dizaynına rağmen son derece konforlu bir sürüş deneyimi de vadediyor. Citroen Basalt Vision, Güney Amerika ve Hindistan pazarlarında satışa sunulacak olup, diğer ülkelerde farklı isimlerle veya küçük değişikliklerle kullanıcılarla buluşacak. Araç, 21 Ağustos 2024 tarihinde resmi olarak satışa sunulacak. Netflix'te yayınlanan Avatar dizisinin popülerliğini yeniden kazanması üzerine, Paramount tarafından Aang: The Last Airbender adlı yeni bir film yapılacağı duyuruldu. Film tamamen animasyon şeklinde olacak ve Dave Bautista baş kötü karakteri canlandıracak. Yapımın yönetmenliğini Lauren Montgomery üstlenecek ve 10 Ekim 2025'te vizyona girecek. vivo'nun yeni modeli X100 Ultra, kamerasıyla mobil sektörün devleriyle yarışacak ve daha uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Cihazın teknik detayları tam olarak belli olmasa da, Quad HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi özelliklerle geleceği söyleniyor. vivo'nun bu yeni nesil akıllı telefonu ne kadar başarılı olacak, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi, merak konusu. Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi. Xiaomi, tablet pazarındaki çalışmalarına devam ediyor ve yakında kullanıcıların karşısına yeni bir model olan POCO Pad ile çıkacak. POCO Pad'in teknik özellikleri hakkında gelen raporlar, cihazın Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağını gösteriyor. Cihazda 2.5K piksel çözünürlüğe sahip 12.1 inçlik bir ekran, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi özellikler bulunacak. POCO Pad'in çıkış tarihi ise mayıs ayında olması bekleniyor. Samsung'un çok beklenen akıllı saati Galaxy Watch 7, önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Yeni teknolojilerle donatılan cihazın sektörde büyük etki yapması bekleniyor. Cihazın Bluetooth 5.3 bağlantısıyla uyumlu olacağı belirtilirken, teknik özellikleri hakkında net bilgiler henüz mevcut değil. Ancak cihazın güçlü bir işlemciye, geniş depolama kapasitesine ve uzun batarya ömrüne sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 7'nin temmuz ayında satışa çıkması ve Apple Watch'a yakın bir performans sunması tahmin ediliyor. Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor. Xiaomi, geçen sene kullanıma sunulan HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm Android 14'ü temel alırken, mi Pilot kullanıcıları için ilk olarak sunulacak. HyperOS, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunuyor. Electronic Arts, Cliffhanger Games tarafından geliştirilen Black Panther oyunu için açık dünya konseptine odaklanıyor. Oyunun detayları, stüdyo tarafından yayınlanan bir iş ilanında paylaşıldı. Oyunda, Wakanda'da geçecek ve zengin bir açık dünya ortamı sunacak. Ayrıca yapay zeka davranışları, kullanıcının oynanışına göre şekillenecek. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor.
ÖzellikAçıklamaİşlemciGoogle Tensor G3Ekran6.1 inç – OLED
Full HD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızıRAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GBArka Kamera64 Megapiksel ana kamera – OIS
13 Megapiksel ultra geniş kameraÖn Kamera13 MegapikselBatarya4.500 mAhKablolu Şarj27W
Google Pixel 8a modelinin 500 ila 550 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 8a Tasarımı Sızdırıldı - Son Dakika
Amazon Prime Video, Fallout oyunlarına dayanan yeni uyarlama dizisini yayınladı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, kıyamet sonrası dünyasını ve ilgi çekici karakterleriyle izleyicileri etkiledi. Dizi, oyuncu kadrosu ve yüksek puanlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, dizinin ilk bölümü Twitch üzerinden ücretsiz olarak izlenebildi. Fallout hayranları tarafından heyecanla beklenen dizi, oyunun ruhunu ve atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor. İkinci sezon için de büyük beklentiler bulunuyor.
Citroen, Basalt Vision adını verdiği yeni nesil SUV aracını resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. C3 serisine oldukça benzediği belirtilen modelin, şimdiden segmentinde iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Araç dinamik dizaynına rağmen son derece konforlu bir sürüş deneyimi de vadediyor. Citroen Basalt Vision, Güney Amerika ve Hindistan pazarlarında satışa sunulacak olup, diğer ülkelerde farklı isimlerle veya küçük değişikliklerle kullanıcılarla buluşacak. Araç, 21 Ağustos 2024 tarihinde resmi olarak satışa sunulacak.
Netflix'te yayınlanan Avatar dizisinin popülerliğini yeniden kazanması üzerine, Paramount tarafından Aang: The Last Airbender adlı yeni bir film yapılacağı duyuruldu. Film tamamen animasyon şeklinde olacak ve Dave Bautista baş kötü karakteri canlandıracak. Yapımın yönetmenliğini Lauren Montgomery üstlenecek ve 10 Ekim 2025'te vizyona girecek.
vivo'nun yeni modeli X100 Ultra, kamerasıyla mobil sektörün devleriyle yarışacak ve daha uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Cihazın teknik detayları tam olarak belli olmasa da, Quad HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi özelliklerle geleceği söyleniyor. vivo'nun bu yeni nesil akıllı telefonu ne kadar başarılı olacak, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi, merak konusu.
Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi.
Xiaomi, tablet pazarındaki çalışmalarına devam ediyor ve yakında kullanıcıların karşısına yeni bir model olan POCO Pad ile çıkacak. POCO Pad'in teknik özellikleri hakkında gelen raporlar, cihazın Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağını gösteriyor. Cihazda 2.5K piksel çözünürlüğe sahip 12.1 inçlik bir ekran, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi özellikler bulunacak. POCO Pad'in çıkış tarihi ise mayıs ayında olması bekleniyor.
Samsung'un çok beklenen akıllı saati Galaxy Watch 7, önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Yeni teknolojilerle donatılan cihazın sektörde büyük etki yapması bekleniyor. Cihazın Bluetooth 5.3 bağlantısıyla uyumlu olacağı belirtilirken, teknik özellikleri hakkında net bilgiler henüz mevcut değil. Ancak cihazın güçlü bir işlemciye, geniş depolama kapasitesine ve uzun batarya ömrüne sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 7'nin temmuz ayında satışa çıkması ve Apple Watch'a yakın bir performans sunması tahmin ediliyor.
Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.
Xiaomi, geçen sene kullanıma sunulan HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm Android 14'ü temel alırken, mi Pilot kullanıcıları için ilk olarak sunulacak. HyperOS, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunuyor.
Electronic Arts, Cliffhanger Games tarafından geliştirilen Black Panther oyunu için açık dünya konseptine odaklanıyor. Oyunun detayları, stüdyo tarafından yayınlanan bir iş ilanında paylaşıldı. Oyunda, Wakanda'da geçecek ve zengin bir açık dünya ortamı sunacak. Ayrıca yapay zeka davranışları, kullanıcının oynanışına göre şekillenecek. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?