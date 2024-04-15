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Telefon işindeki payını artırmak için faaliyetlerini sürdüren Google'da bir süredir gündemden düşmeyen 8a için geri sayım resmen başladı. Son gelen raporlar modelin tasarımıyla ve teknik özellikleriyle ilgili birçok detayı ortaya çıkarırken, bir kaynak cihazın ünlü bir telekomünikasyon şirketinin web sitesinde listelendiğini gözler önüne serdi. İşte Google Pixel 8a bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Google Pixel 8a UScell'in web sitesinde listelendi! Özellikleri ve tanıtım tarihi

Sızıntılarıyla ön plana çıkan Evan Blass, Google Pixel 8a modelinin UScell'in web sitesinde listelendiğini söyledi. Hatta Blass'a göre ünlü telekomünikasyon firması olayın yaygınlaşmasının ardından cihaz ilanını hızla kaldırdı. Bu da bir yanlışlık olduğu anlamına gelebilir.

Google Pixel 8a'nın UScell sitesinde listelenmesiyle yeşil, beyaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkacağı büyük ölçüde belli oldu. Bununla birlikte cihazın selefinden farklı olarak daha yuvarlak kenarlara sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, Google Pixel 8a'nın teknik özelliklerini ve fiyatını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkacak.

Cihazda kullanılacak işlemci Tensor G3 olacak. Hatta yonga setinin geçen yılki Geekbench performans testi sonuçları tek çekirdekte 1.218 ve çok çekirdekteyse 3 bin 175 puan. Bununla birlikte 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonun mayısta düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor.

Önde 13 Megapiksel selfie kamerası, arkada ise OIS destekli 64 Megapiksel ana ve 13 Megapiksellik bir ultra geniş açı sensöründen oluşan yatay çift kamera mevcut olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak cihaz, 27W hızlarında şarj olabilen 4,500 mAh'lik bir pilden beslenecek. Son olarak modelin fiyat aralığı 500 ila 550 dolar arasında olacak.

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