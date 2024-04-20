Google, geçen yıl Pixel 8 serisini tanıtarak akıllı telefon pazarındaki varlığını bir kez daha hatırlattı. Şirket, bu sene ise Pixel 9 serisi ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olaraksa Google Pixel 9 Pro tasarımı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
Karşınızda Google Pixel 9 Pro tasarımı
Ortaya çıkarılan Google Pixel 9 Pro tasarımına baktığımızda akıllı telefonun tıpkı selefi gibi hap şeklinde bir kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. Bu kurulumda üç tane kamera mevcut olacak. Çözünürlükleri bilinmiyor.
Telefonun sağ tarafında güç düğmesi ve ses seviyesini artırma/ azaltma düğmeleri olduğu görülüyor. Alt kısımda ise USB-C yuvası ve hoparlör çıkışı yer alacak. Tabii kullanıcılar, bu konumlandırmaya zaten alışmış durumda. Tüm bu detaylara göre cihazın tasarım bakımından önemli bir yenilik sunmayacağını söyleyebiliriz.
Google Pixel 8a tanıtım öncesi ortaya çıktı! İşte özellikleri ve tasarımı
Üç modelden oluşacağı iddia edilen Google Pixel 9 serisinin ekim ayında gerçekleşmesi muhtemel Made By Google 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı telefonların ne kadar ilgi çekeceğini ise hep birlikte göreceğiz.
Google, yeni seri ile akıllı telefon pazarındaki varlığını bir kez daha hatırlatacak. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Pixel 9 Pro modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 9 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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