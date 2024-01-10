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Google ve Samsung, Android'de Dosya Paylaşımını Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Google ve Samsung, Android'de Dosya Paylaşımını Kolaylaştırıyor

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 etkinliğinde Google, Yakındakilerle Paylaş özelliği aracılığıyla dosya paylaşımını kolaylaştırmak için Samsung ile iş birliği yapacağını duyurdu. Bu iş birliği sayesinde Android kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlanacak. Google ayrıca Yakındakilerle Paylaş özelliğini Windows PC'lere de yükleyerek erişim alanını genişletmeyi planlıyor. Bu yeni özellik şubat ayından itibaren kullanıma sunulacak ve kullanıcılar dosyaları kimlerle paylaşacaklarına kendileri karar verebilecekler.

Google ve Samsung, Android\'de Dosya Paylaşımını Kolaylaştırıyor
10.01.2024 - 00:29,
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Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 etkinliğinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Google, Yakındakilerle Paylaş özelliği aracılığıyla dosya paylaşımını kolaylaştırmak için Samsung ile iş birliğini duyurdu. Aslında Samsung kullanıcıları bu özelliğe aşinadır. Çünkü Samsung'un bu özelliğe benzeyen bir uygulaması mevcut. İki şirketin işbirliği ile bu özellik Android kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlayacak. İşte detaylar…

Android kullanıcılarına müjde! Android'de dosya paylaşmak çok daha kolay olacak!

Teknolojinin kalbi Las Vegas'ta CES 2024 etkinliğinde atıyor. Etkinlikte birçok teknolojik yenilik tanıtılmaya devam ediyor. Google da bu etkinlikte Android kullanıcılarının yüzünü güldürmek için Samsung ile işbirliği yapacağını ilan etti. Artık Android platformlarda dosya paylaşmak daha da kolay hale gelecek.

Google ve Samsung, Android'de Dosya Paylaşımını Kolaylaştırıyor

Google bu yeni özelliği, Android ve Chromebook ekosistemleri içinde dosyaların sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını sağlayan birleşik bir Androidler arası çözüm oluşturmak için tasarladı. Google bununla da yetinmedi. Ayrıca Google, Yakındakilerle Paylaş özelliğini Windows PC'lere önceden yükleyerek erişim alanını daha da genişletmeyi planladığını açıkladı.

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Peki nasıl kullanabiliriz? Hızlı Paylaşım simgesine dokunduğunuzda yakınınızdaki cihazların bir listesi göreceksiniz. Daha sonra ise gizliliğinizden ödün vermeden hangi dosyaların kimlerle paylaşılacağını seçebilirsiniz. Google telefonunuzun ayarları üzerindeki tüm kontrolü size bırakıyor. Böylece dosyaları herkesle mi, yalnızca kişilerinizle mi yoksa yalnızca kendi cihazlarınızla mı paylaşacağınıza karar verebilirsiniz.

Google Yakındakilerle Paylaş özelliğinin güncel versiyonunu şubat ayından itibaren kullanıma sunacak. Google bu uygulamayı ilk kez 2020'de tanıtmıştı. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, resim, dosya ve metinleri basit ve rahat bir şekilde paylaşabilecek. Ayrıca benzer bir özellik Samsung'da da Quick Share adıyla mevcuttu. Google ve Samsung'un işbirliği sayesinde gelecekte Android'de dosya paylaşımı yapmak daha biraz daha basit hale gelecek.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Google ve Samsung, Android'de Dosya Paylaşımını Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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