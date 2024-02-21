Google, yapay zeka modeli Gemma\'yı tanıttı

Teknolojinin önemli bir tarafı olan yapay zeka alanında son birkaç yıl içerisinde ciddi ilerlemeler kaydedildi. Dünyanın önde gelen şirketleri, büyük bir rekabet içerisinde. Bu firmalardan birisi de Google. Teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda yeni dil modeli Gemini'ı tanıttı. Bir hayli dikkat çeken bu yapay zeka aracının ardından şirket, şimdiyse Gemma'yı tanıttı. Peki Gemini'a kıyasla daha hafif bir yapay zeka modeli olan Gemma neler sunuyor? İşte tüm detaylar…
Google Gemma ne işe yarıyor?
Google'ın geçtiğimiz dakikalarda duyurduğu Gemma, Gemini için kullanılan teknolojilerden yardım alınarak geliştirildi. Google DeepMind ve şirket içindeki diğer ekipler tarafından geliştirilen Gemma, yapay zeka geliştiricilerine ve araştırmacılarına destek sağlamayı hedefliyor.
Hafif bir yapıda olan Gemma için farklı boyutlara sahip "Gemma 2B" ve "Gemma 7B" şeklinde iki versiyon bulunuyor. Öte yandan yapay zeka dil modelinin dizüstü veya masaüstü fark etmeksizin bilgisayarlarda çalışabileceğini ve IoT, mobil ve bulut desteği olduğunu belirtmek gerekiyor. Google, bunun için NVIDIA ile iş birliği yaptı.
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Aktarılan bilgilere göre Gemma, Google'ın kendi veri setleri ile eğitildi. Bu bağlamda herhangi bir güvenlik riski yaratmadığı belirtiliyor. Eğitildiği sırada insanlar tarafından yapılan geri bildirimlerin de etkili olduğu söyleniyor. Google, kendi yapay zeka araçlarını geliştirmek isteyen geliştirici ve şirketlerin bu yapay zeka modelini kullanmalarını istiyor.
Google Gemma ne kadar iyi?
Google, Gemma'nın ne kadar başarılı olduğunu gösteren veriler de yayınladı. Buna göre yapay zeka modelinin genel MMLU (Massive Multitask Language Understanding) testinde 57 farklı konuda yüzde 64.3 doğruluk oranına sahip olduğu görüldü. Matematik testi tarafındaysa sonuç biraz düşündürücü. Öyle ki yapay zeka modelinin ilkokulda gösterilen temel aritmetik işlemlerde yüzde 46.4; cebir, geometri gibi zor matematik problemlerinde ise yüzde 24.3 seviyesinde doğruluk oranına sahip olduğu belirtildi.
Gemma'yı kullanabilmek için gerekli dokümana buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Google, yapay zeka modeli Gemma'yı tanıttı - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
YetkinlikBenchmarkAçıklamaDoğruluk OranıGenelMMLU57 farklı konuda soruların sunumuYüzde 64.35-shot, en iyi 1 (STEM, beşeri bilimler ve diğerleri dahil)Yüzde 45.3MuhakemeBBHÇok adımlı muhakeme gerektiren çeşitli zorlayıcı görevlerYüzde 55.1DROPOkuma Anlama (F1 Puanı)Yüzde 32.6HellaSwagGünlük görevler için sağduyu muhakeme (0-shot)Yüzde 81.2MatematikGSM8KTemel aritmetik işlemler (ilkokul matematik problemleri dahil)Yüzde 46.4MATHZorlayıcı matematik problemleri (cebir, geometri, pre-calculus ve diğerleri dahil)Yüzde 24.3KodHumanEvalPython kod üretmeYüzde 32.3Natural2CodePython kod üretme. Yeni tutulan HumanEval benzeri veri kümesi, web'de sızdırılmamış.Yüzde 80.7
Gemma'yı kullanabilmek için gerekli dokümana buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google, yapay zeka modeli Gemma'yı tanıttı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
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