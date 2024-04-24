GTA 5 için iptal edilen Trevor DLC'si - Son Dakika
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Teknoloji

GTA 5 için iptal edilen Trevor DLC'si

GTA 5 için iptal edilen Trevor DLC\'si

Rockstar Games'in başyapıtı GTA 5'in günümüzde çok daha farklı bir oyun olabileceğini ancak Rockstar'ın buna engel olduğunu söylesek ne yapardınız? Zira GTA 5 için iptal edilen bir DLC ortaya çıktı. Hem de oyunun en sevilen karakteri için. Rockstar, oyuna bir Trevor odaklı DLC eklemeyi düşünüyordu daha sonrasında bu plandan vazgeçtiler. GTA 5'teki karakterlerden biri olan Trevor'ı canlandıran oyuncu Steven Ogg, oyunda Trevor'a odaklanan ve hikayesini genişleten bir DLC'nin düşünüldüğünü ancak GTA Online'ın beklenmedik bir şekilde patlamasıyla bu planın rafa kaldırıldığını açıkladı.

24.04.2024 15:10
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Rockstar Games'in başyapıtı GTA 5'in günümüzde çok daha farklı bir oyun olabileceğini ancak Rockstar'ın buna engel olduğunu söylesek ne yapardınız? Zira GTA 5 için iptal edilen bir DLC ortaya çıktı. Hem de oyunun en sevilen karakteri için.

GTA 5 'in iptal edilen Trevor DLC 'si

Rockstar, oyuna bir Trevor odaklı DLC eklemeyi düşünüyordu daha sonrasında bu plandan vazgeçtiler. GTA 5'teki karakterlerden biri olan Trevor'ı canlandıran oyuncu Steven Ogg, oyunda Trevor'a odaklanan ve hikayesini genişleten bir DLC'nin düşünüldüğünü ancak GTA Online'ın beklenmedik bir şekilde patlamasıyla bu planın rafa kaldırıldığını açıkladı.

GTA 5 için iptal edilen Trevor DLC'si

Son dönemde yayınlanan bir röportajda, GTA 5'in oyuncu kadrosu bir araya gelerek oyun deneyimleri hakkında konuştular ve oyunla ilgili detayları aktardılar. Bu röportajda, perde arkasında yaşanan birçok detayın yanı sıra hiçbir zaman yayınlanmayan birçok video görüntüsünün de bulunduğu ifade edildi.

Görüşmeye katılan üç oyuncu, Trevor'ın başrolde olduğu bir DLC'nin hiçbir zaman yayınlanmadığını ve burada Trevor'ın Federal Soruşturma Bürosu'nda (FIB) bir ajan olarak yer alacağını ancak bu fikrin Rockstar tarafından iptal edildiğini açıkladılar. Bununla ilgili konuşan oyuncular, aslında Trevor'ın gizli bir görevde çalışacağı ve federaller için görev yapacağı bir hikayenin çekildiğini ancak bu içeriğin hiçbir zaman yayınlanmadığını ifade ettiler.

Rockstar'ın bu DLC fikrini iptal etmesinin arkasındaki temel nedenin, GTA Online'ın beklenmedik bir şekilde büyük bir popülerlik kazanması olduğu belirtildi. Ki zaten biliyorsunuz ki hem IAA için gizli ajan olma hem de FIB'e sızma görevleri GTA Online'da yer alıyor.

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Bu nedenle, şirketin kaynaklarını ve dikkatini GTA Online'ın gelişimine odaklaması ve oyunculara sürekli yeni içerikler sunması tercih edildi.

Sonuç olarak, GTA 5 için bu iptal edilen Trevor odaklı DLC oldukça can sıkıcı bir durum. Firmanın para aşkı sebebiyle GTA 4'teki gibi iki ayrı hikayeye sahip olabilecekken elimizde ucuz GTA Online görevleri kaldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji GTA 5 için iptal edilen Trevor DLC'si - Son Dakika

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